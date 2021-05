Tesla gaat slapende bestuurders eindelijk aanpakken - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar eindelijk komt Tesla in actie met een update om Autopilot boefjes aan te pakken.

De afgelopen jaren is Tesla toch behoorlijk vaak in het nieuws geweest met betrekking tot bestuurders die Autopilot zien als een speeltje. De Amerikaanse autofabrikant geeft de kopers van de Model S, Model X, Model 3 en Model Y grote vrijheid, helaas pakt dat keer op keer verkeerd uit. Mensen die achterin een Tesla gaan zitten en de bestuurdersstoel leeg laten. Of gewoon lekker een dutje doen en de auto zelf laten rijden.

Tesla is er eindelijk achter gekomen dat dit toch wel behoorlijk negatieve PR is. De autobouwer komt nu in actie. Dat doen ze, geheel in stijl van het merk, middels een over-the-air software update. Update 2021.4.15.11 zorgt ervoor dat de camera die binnen in de auto hangt de bestuurder in de gaten gaat houden wanneer Tesla Autopilot is ingeschakeld.

Delivery was super smooth. Summon and lane departure avoidance disabled for now, increased follow distance, hard cap at 75, requires auto brights or kicks out of AP, cabin camera for driver monitoring.. nothing unexpected yet. pic.twitter.com/gKIkHSGNI7 — Kevin Smith (@spleck) May 27, 2021

Mocht de bestuurder, bewust of onbewust, niet opletten dan kan de auto ingrijpen. Het is te hopen voor Tesla dat deze nieuwe maatregel voorkomt dat TikTokkers en andere internethelden gekke dingen doen in de auto met Autopilot ingeschakeld. De data die de camera in het interieur registreert verlaat de auto overigens niet. Je hoeft dus niet bang te zijn dat beelden van jou in je Tesla ergens worden opgeslagen.