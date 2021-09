Tesla gaat ruitenwissers vervangen voor lasers

Wat? Tesla gaat ruitenwissers vervangen door lasers? Wellicht. Want standaard ruitenwissers zijn nu eenmaal zo 2019…

Tesla is overduidelijk meer een tech-bedrijf dan een traditionele autofabrikant. Ze introduceren bijzondere, vooruitstrevende en controversiële producten. Soms gaat het mis, maar dan fix je het achteraf met een ‘patch’.

Dat niet alleen, ook het afscheid nemen van hele vertrouwde componenten is iets dat ze graag doen. Kijk maar dat andere tech-bedrijf uit Californië: Apple. Die vonden het geweldig om telkens bepaalde voorzieningen te schrappen. Denk aan de floppy-disk (vraag je ouder) bij de grote iMac, de DVD-drive in de MacBook Air (2008) en de traditionele poorten bij de MacBook Pro (2016). Of de headphone-jack aansluiting bij de iPhone 7. Bij Tesla zien we dat ook.

Tesla gaat ruitenwissers vervangen?

Het is dat er een stuur in MOET, anders had Elon Musk die ook weg willen houden. Wellicht dat de ‘Yoke’ er is om te wennen aan het feit dat er wat gaat veranderen qua stuurwielen. We moeten wel bekennen dat de beslissingen die Tesla maakt, vaak wél aanslaan. Dat niet alleen, ook de industrie volgt gestaag. Ga maar eens in een moderne auto zitten. Kaal interieur met voornamelijk een centraal scherm? Tesla deed dat 8 jaar geleden al!

De volgende onderdelen die eraan moeten geloven, zijn de ruitenwissers! Dat meldt het doorgaans uitstekend geïnformeerde Electrek. Volgens hen heeft Tesla met succes een patent aangevraagd. Het gaat om een techniek waarbij ruiten schoongemaakt kunnen worden door middel van lasertechnologie. Oftwel, je hebt lasers als ruitenwissers!

Op de patenttekeningen is duidelijk te zien dat de auto in kwestie een Tesla Model S is. De geruchten gingen al dat de Cybertruck óók geen ruitenwissers zou krijgen. Daarbij ligt het wellicht iets anders, want die auto moet je echt zien als een concept car. En concepts hebben vaker geen triviale items als ruitenwissers.

Wanneer?

Moeten we voor volgend jaar een Tesla Model S verwachten met lasers als ruitenwissers? Nou, nee. niet helemaal. Vergeet niet dat fabrikanten constant patenten aanvragen, ook al wordt er geen gebruik van gemaakt. Daarnaast is Tesla ook bezig geweest met elektromagnetische ruitenwissers, een technologie die iets minder exotisch lijkt te zijn.

Aan de andere kant, Elon Musk is wat dat betreft een toffe peer. Dingen die bij een traditionele fabrikant nooit doorgang vinden, zie je wel bij Tesla’s. Denk aan gamen op je infotainmentsysteem, de Falcon-deuren van de Model X, Ludicrous-mode of de James Bond Lotus Esprit afbeelding in je infotainmentsysteem. Het hoeft niet, maar het maakt het wel cool.