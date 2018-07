Bij deze BMW dealer kun je betalen met Bitcoin

Mocht je er nog een paar op een stoffige zolder hebben liggen.

Niet alleen louche autobedrijven, maar ook merkdealers gaan met cryptocurrency aan de slag. In elk geval in Engeland, want Stephen James accepteert vanaf heden cryptocurrency als betaalmiddel. Stephen James is een BMW en MINI dealernetwerk met vier dealers in Londen en Kent.

Het autobedrijf werkt hiervoor samen met BitPay, een wereldwijd platform dat Bitcoin-betalingen accepteert en verwerkt. Met de huidige koerswaarde kost een BMW 1-serie ongeveer 4 Bitcoin en een 5-serie zo’n 8 Bitcoin. De mensen die daadwerkelijk gebruik gaan maken van de betaalmogelijkheid zullen vermoedelijk op één hand te tellen zijn. In vergelijking met afgelopen januari staat de koers van Bitcoin een stuk lager. Dezelfde 5-serie zou bijvoorbeeld in januari slechts 3 Bitcoin hebben gekost.

Voor Stephen James is het een win-win situatie. Zo liggen de transactiekosten bij een crypto betaling lager in vergelijking met een creditcard betaling en kunnen de overgemaakte Bitcoins direct in Britse ponden worden overgemaakt, mocht het bedrijf geen behoefte hebben aan het houden van Bitcoin.

PS: ook deze Huayra en Chiron werden gekocht met Bitcoin.