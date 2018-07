Audi’s gelimiteerde R8: voor wie te lui is opties aan te vinken

Een nutteloos nieuw model.

Hey hallo, wij zijn er ook nog! Aldus de Performance-onderdelen afdeling bij Audi Sport. Je kunt je R8 opvrolijken door er allerlei Performance prulletjes op te bestellen, of je koopt deze kant en klare R8 V10 Plus van Audi.

Audi gaat wereldwijd 44 stuks maken van deze heftige V10 Plus. Er komen er vijf naar Engeland voor een prijs van omgerekend 200.000 euro. De gelimiteerde R8 heeft het carbon aero pakketje, nieuwe 20-inch wielen en keramische remmen. Het is daadwerkelijk functioneel, want op een snelheid van 330 km/u genereert deze Audi 250 kg aan downforce. Dat is meer dan 100 kg meer in vergelijking met een reguliere R8.

De Sport Performance Parts R8 komt op Michelin Pilot Cup 2 banden en de standaard ophanging is vervangen voor een instelbare ophanging die drie standen kent. Je hoeft niet 50 Audi’s in je garage te hebben staan om in aanmerking te komen voor de gelimiteerde R8. De verkoop gaat op first-come first-serve basis. De komst van dit speciaaltje brengt echter de nodige vraagtekens naar boven, want, zoals gezegd. Via Audi Sport kunnen vrijwel alle extra’s zoals op deze gelimiteerde auto aangevinkt worden..