Je kunt nu een Tesla kopen met Bitcoin - Autoblog.nl

Wie niet bang is om een gokje te wagen kan een Tesla Model S, Model X of Model 3 afrekenen met Bitcoin.

Een product of dienst afrekenen met Bitcoin kan briljant of kostbaar uitpakken. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. De cryptomunt schommelt ongelofelijk heen en weer. Omgerekend naar fiat-valuta kun je op een maandag veel minder of juist meer hebben moeten betalen in vergelijking met de dinsdag.

De mogelijkheden om een product of dienst in Bitcoin of andere crypto af te rekenen groeit gestaag. Ook steeds meer bekende bedrijven omarmen de betaalmogelijkheid. Tesla heeft vandaag bekendgemaakt dat het merk accepteert om een nieuwe auto af te rekenen in Bitcoin. Voorlopig krijgen alleen Amerikanen deze mogelijkheid. Het is echter zo dat ook mensen buiten de Verenigde Staten op termijn met Bitcoin kunnen betalen. Er is een Bitcoin betaalknop toegevoegd op de website van Tesla.

Het nieuws zorgde ervoor dat de koers van Bitcoin als een SpaceX raket omhoog schoot. Vanmorgen omstreeks 07:30 had de koers nog een waarde van zo’n 53.800 dollar op Coindesk. Op het moment van schrijven is de koers gestegen naar een waarde van meer dan 56.000 dollar. En dat in luttele uren.

Recent werd bekend dat Tesla voor 1,5 miljard dollar heeft geïnvesteerd in Bitcoin. Dat had destijds een flinke koersstijging tot gevolg. Kortgeleden kakte de koers weer even in, maar keert de waarde weer richting het recordniveau van een tijdje terug.