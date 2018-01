Deze Huayra en Chiron werden gekocht met Bitcoin

Jep, er zijn mensen die daadwerkelijk dergelijke betalingen in Bitcoin doen!

Steeds vaker duiken advertenties op waar het voertuig kan worden afgerekend in Bitcoin. In de meeste gevallen gaat het om een stunt om meer kijkers te trekken. In de praktijk lees je zelden over gevallen waarbij de auto’s daadwerkelijk met de digitale munt werden aangeschaft.

Eerder deze week kon je echter lezen hoe John McAfee een gebruikte Bentley Azure kocht met Bitcoin en dat was niet de enige exclusieve Bitcoin-aanschaf van deze week. Ook traditionele dealers accepteren de cryptomunt als betaalmiddel, blijkt uit dit verhaal. Pagani New Port Beach bijvoorbeeld, een beroemde dealer in Californië. De showroom staat vol exoten en als Henk & Ingrid heb je er eigenlijk niets te zoeken.

De dealer heeft via Instagram bekendgemaakt twee auto’s te hebben verkocht via Bitcoin. Het gaat overigens om één persoon die beide voertuigen kocht met de cryptomunt. De Bugatti Chiron en Pagani Huayra werden aangeschaft voor een totale prijs van omgerekend zes miljoen dollar.

Het is niet bekend of de betaling afgelopen week heeft plaatsgevonden, maar dit zou voor de koper goed hebben uitgepakt. De Bitcoin daalde deze week naar een waarde van ongeveer 13.000 dollar. Ter vergelijking: vorige week zaterdag had de munt nog een waarde van 17.000 dollar. Op een bedrag van zes miljoen dollar heb je dan een lekkere korting te pakken.

