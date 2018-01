John McAfee koopt bonkige Bentley met Bitcoin

De aankoop van de anti-virus man gaat inmiddels viraal.

Wellicht denk je dat de crypto-hype alweer gepasseerd is. Koning Bitcoin doet het de afgelopen dagen immers een beetje rustig aan. Maar schijn bedriegt. Velen denken dat de hopeloos verouderde cryptomunt zich opmaakt voor de volgende run. De grafiek gaat er dan ongeveer zo uitzien*:

Bovendien is de race wat de cryptomunt van morgen gaat worden nog een open wedstrijd, wat betekent dat iedereen zijn eigen favoriet heeft en verschillende alternatieve munten (altcoins) exploderen in waarde. Voor mensen met een gezond boer’n verstand heeft de hele zaak veel schijn van dansen op de rand van een immer naderbij komende afgrond. Maar het is misschien wel het meest geweldige, uitbundige feestje op de rand van de afgrond ooit. Project X, eat your heart out. Dus je moet er toch even bij zijn geweest, niet? Misschien kom je wel weg voordat mensen met glazen beginnen te gooien…

Als je dat laatste wilt bewerkstelligen lijkt het mij persoonlijk een strak plan NIET naar John McAfee te luisteren. Of nou ja, er naar luisteren kan geen kwaad, je kan er zelfs je voordeel mee doen. De man echt geloven is echter een ander verhaal.

Om maar te beginnen bij het begin: ja, John McAfee is de man achter de gelijknamige virusscanner die (vroeger) het opstartproces van je Pentium IV nรณg langer deed duren dan het toch al deed. De man verdiende een fortuin met de software en is een van de bekendste technerds die zich vol op cryptocurrencies gestort heeft. Hij is vooral bekend van boude uitspraken die hij heeft gedaan omtrent de koers van Bitcoin, zoals deze.

Onlangs zei McAfee dat de cryptomunt Verge (XVG) helemaal tof was, wat in de gekke wereld van crypto het gevolg had dat de marktwaarde van Verge in een dag of tien steeg van een dikke honderd miljoen dollar naar een dikke drie miljard dollar. Maal dertig gaan in het bestek van een weekje, het kan zomaar gebeuren. Zelfs Youtubers met enkele duizenden volgers kunnen de koers van munten met een lage marktkapitalisatie al bizar doen stijgen. Of doen dalen.

Enige tijd later zwakte McAfee zijn liefdesverklaring aan Verge namelijk wat af en crashte de koers hard naar onder de twee miljard Dollar. Velen namen hem dat niet in dank af, hoewel we daarbij moeten aantekenen dat Verge inmiddels alweer bijna het oude topniveau bereikt heeft.

Enfin, de slimmeriken onder jullie hebben al lang door dat als je je in een positie gewrongen hebt waar een leger mensen aan je lippen hangt om te horen wat the next best thing is, je dit makkelijk kan misbruiken. Koop een bak bagger, zeg dat het geweldige bagger is en je schepen varen binnen. Dan uitcashen en hoppa, je hebt een nieuwe Bentley.

Of in dit geval een gebruikte Bentley Azure, want dat is wat McAfee kocht van zijn crypto’s. Naast wat andere snuisterijen.

Zoals je ziet, John Pump and Dump McAfee leeft De Leven. Nou ik erover nadenk… Had ik al gezegd dat Shield coin (XSH), IntenseCoin (ITNS) en ETHLend (LEND) het helemaal gaan worden in 2018?

*Mocht je twijfelen: dit is geen financieel advies.

Image-Credit: John McAfee via Twitter