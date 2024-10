Bijzondere occasion op Marktplaats is géén Porsche 944

Hij lijkt er alleen erg op en is wat duurder, maar deze jaren ’80 coupé met klapkoplampen en 944-bumper is geen echte Porsche 944.

Het komt uit de jaren ’80, het heeft klapkoplampen, een bumper met koplampen van een Porsche en een Duitse bodykit en motortune erop. Dat moet wel een Porsche 944, eventueel met Rieger-bodykit zijn, toch? Nee. Het is iets anders.

Toyota Supra A70

Het is namelijk een Toyota Supra, de derde generatie (A70). Maar dan inderdaad met de koplampen van een Porsche 944, in ieder geval het gedeelte in de bumper. Hoe zit dat en is dit huisvlijt?

B&M

Ja en nee. De auto wordt gemarkeerd als een Toyota Supra ‘BM3’ door de Duitse tuner B&M. Toegegeven, wij moesten ook even googelen. En dat levert weinig op behalve wat oud materiaal. Er zijn dan ook volgens de verkoper maar zes stuks van gebouwd in Duitsland. Het komt wel uit een toptijd van Duitse tuningcatalogi. Hoe de Toyota Supra is aangepakt bewijst dat ook wel.

De auto is namelijk naast de voorbumper flink verbreed en voorzien van heerlijke toepasselijke Gotti-velgen. Oh ja, en er prijken zes(!) uitlaateindstukken onder de achterbumper dankzij een Fujitsubo-uitlaat, voor elke cilinder één. Het totaalpakket oogt best tof en subtieler dan menig bodykit uit deze tijd.

Motor

Naast het exterieur is er ook ruimte geweest voor upgrades aan de motor. Dat is, ondanks dat die er ook was, niet de 2.5 liter grote 1JZ-GTE. Nee, dit is de 3.0 liter grote 7M-GTE en dat was eigenlijk de mindere optie qua pk. De 7M heeft 232 pk vergeleken met de 1JZ zijn 280 pk. Daar kom B&M nog wat mee: die voerden het blok op naar 330 pk. Hoe ze dat doen, blijft door het opleveren van weinig Google-hits een verrassing.

Kopen

Dus, koop dan! De Toyota Supra A70 met B&M tuning staat te koop bij een Nederlandse aanbieder. De auto heeft 70.000 kilometer gelopen en ziet er netjes uit, wat met dit soort projecten altijd het nodige doet met de prijs. Een Supra A70 begint zeldzaam te worden en een getuned exemplaar wil toch soms ietsje boven die prijs eindigen. Vandaar dat je even 37.945 euro moet overmaken. Dan heb je wel een ‘1 of 6’. Tsja. Kijk zelf maar op Marktplaats.