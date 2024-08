De Porsche 992 zakt inmiddels in prijs en dit is de goedkoopste van Marktplaats.

Je zou het misschien niet verwachten, maar de 992 generatie gaat alweer vier jaar mee. Er is zelfs al een facelift. Dat is goed nieuws voor mensen die azen op een gebruikte 911 van de 992-reeks. De pre-facelift modellen beginnen in prijs te zakken.

Of de 992 echt door zijn hoeven zakt qua prijs? Dat zal wel meevallen. Een knappe 991 of 991.2 is nog steeds aan de prijs. Daarmee zal ook de 992 evenwichtig boven zijn voorganger blijven handen. Toch is het de hoogste tijd om eens de goedkoopste Porsche 992 van Marktplaats erbij te pakken.

Dat is namelijk deze 3.0 Carrera Cabrio. Normaal gesproken bedank je voor de instapper, maar bij de 992 kom je eigenlijk niets tekort. Zeg nu zelfs, 385 pk is toch zat? Bovendien is hard rijden in een Cabriolet toch geen reet aan, dus deze uitvoering is eigenlijk helemaal goed zo.

De auto is klassiek uitgevoerd, in de kleur GT Sport Silver met zilveren velgen een zwart kapje. De 3.0 liter turbomotor met 385 pk en 450 Nm koppel sprint in 4,4 seconde naar de honderd. Dit is inderdaad de PDK. De topsnelheid bedraagt 291 km/u.

Op de teller lezen we een psychologische stand van 99.714 gereden kilometers. Nog net die 100k aantikken hè. Aan de volgende koper om de Porsche over de ton te rijden. Dan komt die ton in euro’s ook sneller in zicht qua afschrijving.

Het interieur is minstens zo klassiek als het exterieur. Zeg maar gerust saai. Zwart lederen stoelen, een donker dashboard, een zwart lederen stuur. Geen Sport Chrono en dus ook geen kek klokje op het dashboard. Dat betekent geen draaiknop voor rijmodi aan het stuur en geen Launch Control. De sportuitlaat moet je er ook zelf bij verzinnen.

Less is more zeggen Porsche-liefhebbers toch altijd? Of was het nou Less is pauper? Ik haal ze altijd door elkaar. Je bekijkt de goedkoopste Porsche 992 op Marktplaats.