Zoek je de duurste Porsche van Marktplaats? Dit is hem!

Mooi dat de duurste Porsche van Marktplaats eens geen nieuwe auto is, maar een tijdloze klassieker.

Niet alleen de huizenprijzen rijzen de pan uit, ook als je een beetje een knappe auto wil hebben moet je diep in de buidel tasten. Zeker als je een bijzondere auto zoekt. En al helemaal als het een Porsche betreft.

Als je dan op bezoek gaat naar de duurste auto van Marktplaats, kom je al gauw uit bij een model van Porsche. Zo ook vandaag. Want we vonden deze kleine tweezitter met een even bijzonder verhaal als prijskaartje. En voordat we vertellen wat hij kost, laten we eerst het verhaal eens vertellen.

Dit is de duurste Porsche van Marktplaats

Deze Porsche 356 A Speedster Carrera GS (VIN 82012) is de eerste productiewagen van dit model na de testwagen. Gebouwd op 13 januari 1956 en geleverd met een witte lak en rood kunstleren interieur, werd hij geleverd aan een zekere Max Hoffman in New York.

De auto heeft nadien verschillende eigenaren gehad en bevindt zich sinds 2003 in Europa. Oorspronkelijk was hij uitgerust met een 1500cc Carrera GS-motor, heeft hij nu een sterkere 1600cc motor uit een 356 B Carrera. Dat krijg je met de originele motoren die niet bekend stonden om hun betrouwbaarheid

Het is een zeldzaam wagentje, want in totaal zijn er slechts 164 Speedster Carrera’s gebouwd. Deze heeft nog de originele deurpanelen en ook de ‘motor’kap (aan de voorkant dus) is ook nog dezelfde als waar hij mee werd geleverd.

Kortom, een auto die alle vakjes aanvinkt om erg duur te zijn. Waarvan akte, want de handelaar wil graag 1.280.000 euro hebben voor deze Porsche. Veel geld, maar daar krijg je wel wat voor.

Zou jij het doen, of heb je liever een huis in plaats van een Speedster? Ach, kijk in elk geval maar even op Marktplaats, dat kan nooit kwaad…