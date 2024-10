Nieuwe Porsche 911 GT3: nu met achterbank!

Het grootste nieuws is dat je optioneel een achterbank kun krijgen op je nieuwe 911 GT3 als Touring.

Op basis van de facelift 992 heeft Porsche het eerste GT-snoepje van de line-up gepresenteerd. Dit is de gloednieuwe 911 GT3. Er zijn meteen twee smaakjes om uit te kiezen. De gewone GT3, gericht op circuitgebruik, en de Touring. Waarmee je de openbare weg onveilig kunt maken.

Achterbank

Het meest opvallende nieuwtje is dat de 911 GT3 nu ook met achterbank is te krijgen. Tenminste, dan moet je wel voor een Touring gaan. Het is voor het eerst dat je officieel achterste zitplaatsen kunt krijgen op een GT3. Het was een kritiekpuntje vanuit de klant: de ruimte zat er toch al, dus waarom niet dit optioneel aanbieden?

In de afgelopen jaren zijn er aftermarket oplossingen voor gekomen. Zo konden GT3-rijders buiten Porsche om toch een achterbank fixen. Porsche zag daardoor omzet mislopen en dat kan natuurlijk niet. Als er één merk ‘koning van het bijbetalen’ is, dan is dat Porsche wel. Kortom, de achterbank staat nu op de optielijst van de GT3 Touring. Aftermarket aanbieders zullen vanzelfsprekend minder blij zijn met deze ontwikkeling.

Looks

De nieuwe Porsche 911 GT3 heeft een aantal uiterlijke aanpassingen in vergelijking met de pre-facelift. Er is een nieuw ontworpen diffuser, net als een nieuwe spoilerrand. Aan de onderzijde zitten aangepaste vinnen voor een betere luchtstroom en extra neerwaartse druk. De motorkap is nieuw en de sideplates van de grote achtervleugel hebben een vers ontwerp gekregen.

Omdat de 992.2 één grote lichtunit heeft (net als de 996) in plaats van twee aparte units is er meer ruimte voor koeling aan de voorzijde dankzij grotere luchtinlaten.

Techniek

Natuurlijk is de double wishbone voorwielophanging gebleven, met de facelift zijn deze voorzien van aerodynamisch vormgegeven draagarmen. Bij hogere snelheden zorgt dit voor meer neerwaartse druk in de wielkasten. Ook koelt dit de remmen beter bij het betere boenderwerk. Je kunt alvast doorgeven aan je vaste bandenboer dat de GT3 facelift 255/35 ZR 20-banden vóór heeft en 315/30 ZR 21 achter.

De 4.0 liter boxerzescilinder is met 510 pk net zo krachtig als de pre-facelift. Door strenge emissie-eisen kon Porsche hier weinig aan doen. Zo is de atmosferische motor voorzien van twee partikelfilters en vier katalysatoren. Als je die dingen eraf zou slopen zal het vermogen toenemen. Maar ja, dan heb je 1. herrie en 2. geen garantie meer.

Porsche heeft het befaamde motorblok verder verbeterd met aanpassingen aan de cilinderkop, oliekoelers, scherpere nokkenassen en is de vier liter voorzien van geoptimaliseerde gaskleppen.

De handgeschakelde versnellingsbak blijft leverbaar. Met de PDK sprint de GT3 in 3,4 sec van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 311 km/u. De handbak is langzamer op de sprint (3,9 sec), maar heeft een hogere topsnelheid: 313 km/u.

Interieur

Het interieur is bekend terrein. Optioneel kun je een nieuwe lichtgewicht kuipstoel krijgen, gemaakt van carbon. De hoofdsteunbekleding is te verwijderen zodat het gemakkelijker is om een helm te dragen. De stoel heeft een meervoudige elektrische verstelling en is optioneel met stoelverwarming te krijgen.

Wil je dat laatste niet scheelt dat uiteraard in gewicht. In de lichtste configuratie weegt de nieuwe Porsche 911 GT3 mede daardoor slechts 1.420 kg. Het is goed om te weten dat de leuning van de kuipstoel naar voren geklapt kan worden zodat passagiers een beetje fatsoenlijk achter in kunnen stappen bij de Touring met optionele achterbank. De comfortabele adaptieve Sportstoelen Plus met 18-voudige elektrische verstelling blijft eveneens te configureren. Een rolkooi is optioneel.

Een kritiekpuntje op de 992.2 is het feit dat de iconische startprocedure is vervangen voor een saaie knop. Bij Porsches moest je altijd de sleutel links van je omdraaien in het contact. Dat werd later met keyless go een draaiknop. Met de 992.2 is dat een drukknop geworden. Bij de 911 GT3 moet je nog steeds het contactslot draaien. Old skool, dat gaan klanten leuk vinden.

911 GT3 Touring

Naast de optionele achterbank wil Porsche de Touring nog meer onderscheiden van de reguliere GT3. Dat doet het merk met een nieuw logo op de grille aan de achterzijde. Ook is het interieur voorzien van lederen bekleding, Net als bij de voorgaande Touring is er geen grote vaste achtervleugel, maar een automatisch uitschuifbare achterspoiler met Gurney flap.

Pakketten

Nu zijn we aangekomen bij het feest dat Porsche zo Porsche maakt. De optionele pakketten! Voor het eerst kun je het Weissach pakket bestellen op je 911 GT3. Voorheen was dit voorbehouden aan de RS-modellen.

Kies je voor Weissach dan zijn de stabilisatorstang, koppelstangen, het schuifpaneel van de achteras, het dak en de sideplates van de achtervleugel, de airblades en de spiegelkappen van carbon fiber. In het interieur is een Weissach GT3 voorzien van leder en Race-Tex, waaronder het dashboard om verblinding door ongewenste reflecties te voorkomen. Optioneel zijn een carbon rolkooi en gegoten magnesium wielen.

Voor de nieuwe 911 GT3 is het Clubsport pakket gratis. Dan krijg je een stalen veiligheidskooi achterin, een zespunts gordel en een brandblusser. Dit pakket bestellen in combinatie met de comfortabele stoelen is niet mogelijk.

Het Weissach pakket is niet te krijgen op een Touring. Dan moet je het Leichtbau pakket aanvinken. Dan krijg je enkele lichtgewicht elementen op je Touring. Bijvoorbeeld magnesium wielen, lichtgewicht deurpanelen en enkele carbon onderdelen welke je ook met Weissach krijgt. Kies je voor de handbak in combinatie met Leichtbau dan is de korte versnellingspook van de 911 S/T gemonteerd.

Horloge

Een nieuwe Porsche GT, een nieuw horloge. Voor de nieuwe 911 GT3 introduceert Porsche Design het Porsche Design WERK 01.200 uurwerk met flyback-functie. Dit horloge is optioneel te krijgen met een titaniumcarbide-coating. De wijzerplaat is een verwijzing naar de GT3, voorzien van gele accenten. De rotor is een verwijzing naar het wieldesign. De wijzerplaatring is te krijgen in dezelfde kleur als een GT3, inclusief het Paint to Sample-programma. De band is van leder en matcht met je eigen GT3.

De nieuwe Porsche 911 GT3 en 911 GT3 Touring zijn vanaf eind dit jaar te bestellen, prijzen volgen in een later stadium.