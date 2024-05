Deze neppe Volkswagen op Marktplaats is een échte Porsche

Je leest het goed: iemand heeft een Porsche omgebouwd naar een Volkswagen, in plaats van andersom.

Een Volkswagen die is omgebouwd naar een Porsche zien we regelmatig. De Kever is namelijk een uitstekend uitgangspunt voor een 356-replica. Op Marktplaats staat echter precies het tegenovergestelde: een Porsche die is omgebouwd naar een Volkswagen. Dat is iets minder gebruikelijk.

Zoals je ziet op de foto’s heeft de auto het uiterlijk van een Volkswagen Kever. Het is echter geen Kever: deze auto is een Porsche Boxster S van de eerste generatie. Die heeft de looks van een Kever gekregen en het resultaat is deze Volkswagen ‘Bugster’. Een niet-platgeslagen Kever dus.

Hoewel de spoorbreedte een beetje verraadt wat deze Kever in zijn mars heeft, kun je toch spreken van een sleeper. Waar een echte Kever maar zo’n 30 tot 54 pk levert, heeft deze Bugster gewoon 260 pk. De hele aandrijflijn van de Boxster is namelijk intact gebleven, inclusief de handgeschakelde zesbak. Ook heb je in deze ‘Kever’ moderne voorzieningen als airco, stuurbekrachtiging en ABS.

De ombouw van Boxster naar Bugster is in 2019 begonnen en heeft in totaal drie jaar in beslag genomen. Het is dus een vrij recent project. Na voltooiing is de auto goedgekeurd door de RWD en voorzien van een Nederlands kenteken. Eigenlijk wil je op een Kever natuurlijk een klassiekerkenteken zien, maar ja, dat gaat niet bij een auto uit 2000.

Op Marktplaats wordt geen vraagprijs vermeld, maar er zit een taxatierapport bij waarin de auto wordt getaxeerd op een zeer optimistische €95.000. Er kan geboden worden vanaf €60.000. Dat lijkt ons nog steeds optimistisch, maar wie weet is er iemand die altijd al gedroomd heeft van een Kever met de techniek van een Boxster.