Binnenkijken in Noordwijkse villa vol speelgoed

Aan de auto’s kan het niet liggen bij deze Noordwijkse villa.

Voordat je door de foto’s bladert. Over smaak valt niet te twisten! Je zou eventueel een nieuw seizoen Flodder kunnen opnemen als je het interieur en exterieur van deze Noordwijkse villa bekijkt. Renoveren kun je altijd nog doen, we zijn hier om naar auto’s te gluren.

Want met de auto’s en de plek ervoor in huis is het dik voor elkaar. Want hoeveel woningen ken jij met een inpandige, verwarmde garage voor vijf auto’s én een aparte garage met laadpunten voor je elektrische auto of plug-in hybride? Precies. Wat dat betreft is dit wel iets unieks.

De huidige bewoners zijn duidelijk liefhebbers van zwart. Als het om auto’s gaat tenminste. In de garage zien we een Bentley Continental GT, Porsche 911 Targa, 911 GT3, Ferrari F430 en een Ferrari 360. In de aparte garage staat ook nog een hybride Porsche Panamera aan de lader.

Het huis heeft 280 vierkante meter woonoppervlak met onder andere een 18 meter brede grote living. Er is een kantoorruimte en drie slaapkamers zijn leuk. De garage betreft een geïsoleerde en verwarmde ruimte van 76 vierkante meter. Er zijn gezinnen die in appartementen wonen met minder woonoppervlakte. Je kunt hier vijf auto’s kwijt.

Ook wel lekker is een verwarmd zwembad. Gelegen in de aangelegde tuin op het zuidwesten. Het huis heeft 2002 als bouwjaar. En hoewel op sommige vlakken het er allemaal niet meer zo modern uitziet zijn er toch 12 zonnepanelen, twee WarmteTerugWin-units en een warmtepomp.

Dan nog even het prijskaartje. Het is Noordwijk hè. Dat betekent dat je diep in de buidel moet tasten voor zoiets. De vraagprijs bedraagt 2,49 miljoen euro. Maar doe een goed bod en de verkopende partij wil vast met je om de tafel zitten. Misschien kun je één van de auto’s erbij onderhandelen. Doe mij die Bentley maar.

Met dank aan Martijn voor de tip!