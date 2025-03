‘Stellantis brengt legendarische V8 terug tot leven’

De wereld was nog niet klaar om afscheid te nemen van de Hemi V8.

Van het ene uiterste naar het andere. Terwijl de elektrische Maserati’s voor geen meter verkopen, grijpt Stellantis naar de verboden pil: het terugbrengen van een slurpende V8. Jazeker. Volgens Mopar Insiders is Stellantis van plan om de 5.7-, 6.4- en supercharged 6.2-liter Hemi V8 weer in productie te nemen. Goed idee!

Stellantis grijpt in, V8 terug op het menu?

De ronkende V8 loopt straks weer van de band in de Dundee Engine fabriek in Detroit. Het is een interessante beslissing. Even leek het erop dat Stellantis een ‘Europese’ aanpak zou hebben met Dodge. Eerst de V8 uitfaseren, overstappen op zescilinders en uiteindelijk volledig elektrisch. Nou, daar komen ze nu op terug.

Volgens insiders zou de schuld liggen bij voormalig Stellantis-baas Carlos Tavares. Nu hij het veld heeft geruimd staat de deur weer open voor oude glorie. De beslissing past ook bij de huidige Amerikaanse regering. Trump moet niets hebben van strengere emissieregels en ook zijn de subsidies voor EV’s teruggeschroefd.

Autofabrikanten krijgen meer vrijheid, een mooi moment om de V8 weer terug te brengen. Want Amerikanen zijn nog helemaal niet klaar met de achtpitter. De productie van de 5.7-liter grote Hemi V8 zou in augustus hervat worden, aldus de geruchten.

Opmerkelijk is het wel. De auto-industrie komt massaal terug op eerdere plannen om alles maar elektrisch te maken. Niet zo gek, want de markt laat duidelijk zien hier (nog) niet klaar voor te zijn. Het zou daarom een prima beslissing zijn om de V8 weer aan te bieden voor Dodge.

De nieuwste modellen van Dodge, zoals de 1500 en de Charger, hebben momenteel geen achtcilinder in het gamma. En sinds de aankondiging van een elektrische Charger heeft het merk veel geplaag moeten verduren op sociale media. Want ja, een elektrische musclecar is net zo vreemd als het klinkt.

Mochten de geruchten kloppen dan betekent het dat Amerikanen straks hun exemplaren met de 3.0L Hurricane motor kunnen inruilen op een Hemi V8. Zoals het heurt.