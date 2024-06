Lekkere Porsche-combo in Bloemendaalse villa

Een leuke Porsche-combo in de garage van deze villa in Bloemendaal.

Als je graag omringt wordt door mensen met diepe zakken is resideren in Bloemendaal helemaal geen gek idee. Je moet zelf ook goed in de slappe was zitten om er een optrekje te kunnen betalen, maar je hoeft niet bang te zijn tussen het gewone volk bij de kassa van de supermarkt te staan. Daar moet je toch niet aan denken, bah.

Villa te Bloemendaal

Wat dat betreft is deze woning in de Noord-Hollandse gemeente een uitstekende aankoop. Het is een vrijstaand huis uit 2016 met de nodige duurzame upgrades. Volgens de makelaar past dit enorm goed bij mensen met een milieuvriendelijke levensstijl. Kijk, dat is toch de levensstijl van je dromen?

De woning is uitgerust met 22 zonnepanelen en duurzame installaties. Waar dat laatste op slaat is dan weer niet terug te lezen, maar het woordje duurzaam scoort altijd goed in 2024. In de keuken zie je hoogwaardige inbouwapparatuur, dat zal geen Bauknecht zijn.

In de inpandige garage treffen we in elk geval een minder milieuvriendelijke situatie aan. Daar staan twee benzineblaffers. Wel twee leuke auto’s waar we het warm van krijgen. De garage van het huis in Bloemendaal bestaat uit een Porsche-combo. Een 997.2 Carrera 4S en een 993 Carrera.

Geen TechArt gekkigheid of andere modificaties. Beide Porsches stralen nog een beetje oud geld uit. Wat helemaal niet gek is natuurlijk. In deze tijden van auto’s helemaal het eigen maken zijn deze onverprutste elfjes een verademing. Bovendien drogen beide generaties uitstekend op.

In de inpandige garage kunnen maximaal drie auto’s geparkeerd worden. De minder belangrijke bolides kunnen buiten terecht, ook daar is genoeg ruimte. De garage is te openen middels een elektrische roldeur. Je vuile onderbroeken kunnen er tevens gewassen worden, we spotten een wasmachine.

We hebben het wel over een villa in Bloemendaal. Dat betekent een bijpassend prijskaartje. Het huis staat op Funda voor 3,25 miljoen euro. Katsjing!

