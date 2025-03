Xiaomi kaapt BMW-talent, wil Europa veroveren met goedkope EV’s

If you can’t beat them, join them. Voormalige BMW-mensen gaan bij Xiaomi aan de slag.

Pas nou maar op. Onderschat ze niet. Wat grappig begon als een telefoonmerk die opeens auto’s ging maken is nu serieus geworden. Xiaomi kennen we nu nog vooral als Chinese techgigant, maar ze zijn van plan om Europa te veroveren. Hoe? Door Europees toptalent binnen te halen, met onder andere een contract voor een voormalige BMW-topman.

Volgens Reuters heeft Xiaomi meerdere kopstukken binnen de auto-industrie weten te strikken. De meest in het oog springende naam is Rudolf Dittrich, een man met 15 jaar BMW-ervaring en ook nog een verleden bij de Formule 1-teams van Williams en Sauber. Hij wordt de baas van Xiaomi’s Europese R&D-centrum. Zijn taak: Europeanen warm laten lopen voor een Xiaomi elektrische auto.

Xiaomi in Europa

Dittrich is niet de enige die kiest voor het Chinese geld. Dusan Sarac, die eerder bij BMW en Rolls-Royce werkte, heeft ook gekozen voor The Dark Side. Jannis Hellwig is nog zo’n ex-BMW’er die zich nu bij Xiaomi voegt. Ook hij mag zich gaan bemoeien met het ontwikkelen van elektrische auto’s bij het merk.

Ben jij Europees en heb je een CV binnen de top van de auto-industrie, dan hebben ze je graag bij Xiaomi. Het Chinese automerk zoekt momenteel nog een senior automotive designer, een senior exterior designer en een stel ingenieurs. Wees niet gevreesd, je hoeft niet naar China te verhuizen.

Xiaomi wil Europa veroveren en dat gaan ze doen in het hol van de leeuw. Het merk vestigt zich namelijk in München, Duitsland. De exacte locatie van het Europese R&D-centrum is nog niet bekend, maar het staat vast dat het merk tegen de schenen van de Duitse auto-industrie komt schoppen.

Groot worden met goedkope EV’s

Voorlopig blijven Xiaomi auto’s nog even exclusief voor de Chinese markt. In China verkoopt het merk als een malle en hun doelstelling is 350.000 verkochte auto’s in 2025. De echte klapper moet de YU7 worden.

Deze elektrische SUV is goedkoper dan een nieuwe Tesla Model Y. Xiaomi is groot geworden met goedkope smartphones. Als ze die strategie gaan toepassen op elektrische auto’s in Europa kan het zomaar een succes gaan worden.