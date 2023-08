Bipping and Boosting is de nieuwe auto-rage uit Californië

California heeft er weer een nieuwe rage bij. Hopelijk waait de Californication dit keer aan ons voorbij.

Californië was tot een jaar of twintig geleden het beloofde land binnen het beloofde land. In The Land of the Free stond de Westelijke kust-Staat voor hippies, liefde en zonneschijn. Maar dingen zijn de laatste jaren in rap tempo veranderd. Eigenlijk sinds de komst van Grand Theft Auto 5, dat zich afspeelt in een fictieve versie van Los Angeles, is Californië verworden tot een wetteloos computerspel.

De Kumbaya-vibe die altijd prettig was, is gemuteerd tot een toonaangevende ideologie waarbij alle vormen van Law & Order als ongewenst worden gezien. Woke woekert er zodanig dat het hele rechtssysteem maar gecancelled wordt. Op een voorspelbare wijze die 50 Cent al lang zag aankomen, leidt dit nu tot één grote puinbende. Met als lichtend voorbeeld de nieuwste rage die inmiddels ook een naam heeft: bipping and boosting.

Plat gezegd komt dit erop neer dat dieven op klaarlichte dag gewoon hele rijtjes auto’s openbreken om dingen te stelen. Als je zoiets doet was je al de schaamte voorbij. Maar nu is ook de angst voor consequenties voorbij. Dus heeft het dievengilde geen enkele reden meer om haar nieuwe macht niet te misbruiken.

De politie in San Francisco klaagt steen en been. In de afgelopen 30 dagen zijn er naar verluidt 1.670 auto-inbraken gemeld. Dit jaar gaat het al om ruim 10.000 gevallen. Veel bewoners hebben hun gedrag er reeds op aangepast. Zij laten hun auto’s ongesloten staan, zodat de steelmeneren (m/v/x) niet hun ruiten inslaan. De straten fonkelen van de glasscherven. Politie-luitenant Tracy McCray zegt:

It’s called ‘Bipping and Boosting. It really exploded during the pandemic so much so that someone told me that the sidewalks are glistening and sparkling where cars are broken into left and right. The infuriating part is the brazenness of it has gotten off the chain. They don’t even try to hide what they are doing anymore. Tracy McCray, wordt een beetje cray cray van de situatie

Probleem van de politie is dat men zich machteloos voelt. Als ze mensen oppakken, worden deze direct vrijgelaten. Dus houdt niks ze tegen om direct weer aan de slag te gaan. Al dan niet voorzien van een enkelband:

When we do make an arrest for a break-in, the problem is, they are released almost immediately on their own recognizance and they go right back out there and do it again. A lot of them even have ankle monitoring bracelets and they still don’t care. There’s that complete disregard because they know they will just get away with it. Tracy McCray, vraagt zich af waarom hij überhaupt zijn werk doet

Een lokale nieuwsman zag een van deze sujetten in actie en besloot hen te volgen. Stapsgewijs stappen ze uit een Lexus RC, de een na de andere auto met gebroken ruiten achterlatend. Het moet de man die de gewaagde modekeuze heeft gemaakt om een zwarte sok over zijn gezicht te dragen zijn opgevallen. Maar…zero fucks were given. Geen wonder dus dat er een exodus uit Californië bezig is.

Ziet jij het ook wel zitten om te bippen en boosten? Of ga je liever naar de gym om te blasten en cruisen? Laat het weten, in de comments!