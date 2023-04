Nieuwe biobrandstoffen superslecht voor jouw auto

Al die nieuwe biobrandstoffen zijn duur en lief voor het milieu, maar vermoorden jouw auto.

En we gaan door met het bashen op onze Grote Leiders. Terwijl wij heerlijk commentaar kunnen leveren zonder enige vorm verantwoordelijk te hoeven afdragen, moeten ze in Den Haag door allerlei hoepels springen om te zorgen dat we nog een beetje frisse lucht hebben de komende jaren.

Zo krijgen we een subsidie ter waarde van een niet-afneembare trekhaak om een elektrische auto te komen. Altijd handig als je net 1.000 te kort komt om de Jaguar I-Pace van je dromen te kunnen kopen. Een andere methode is om de brandstof voor de fossiele auto’s die nog rondrijden aan te passen.

Nieuwe biobrandstoffen

Dat is dan ook precies wat er gaat gebeuren. Er komt namelijk meer bio-ethanol in de standaard brandstoffen. Dat is in eerste instantie een heel stuk duurder dan gewone benzine. Uiteraard is het de bedoeling dat de automobilist voor de deze kosten opdraait. Die zullen ongeveer toenemen met en dubbeltje. Vergeet niet dat de accijnskorting er in twee stappen afgaat binnenkort. Dus over een jaartje betaal je zo 30 cent extra voor een litertje peut.

Maar – om met Youp van ’t Hek te spreken – daarmee is de story nog niet ready. Nog meer bio-ethanol is namelijk slecht voor motoren van oudere auto’s, brommers, motorfietsen en buitenboordmotoren. Met de verhoging van de biobrandstoffen (van E5 naar E10) pakte slecht uit voor de eigenaren van bovengenoemde voertuigen.

De Aanslag (niet van Mulisch, maar van bio-ethanol)

Er zijn twee dingen heel erg knaak aanbiobrandstoffen. Ten eerste zit je met rubber en plastic. Bio-ethanol vreet zich daar uiteindelijk doorheen, dus je moet eerder leidingen en buizen vervangen. Een groter probleem is voor de mensen die hun voertuig niet vaak gebruiken. Denk inderdaad aan jawel, klassiekers, boten, motorfietsen en ga zo maar door. Als de bio-ethanol een tijdje in de tank en leidingen zit, krijg je een aanslag van die troep. Vervolgens zorgt dat voor verstoppingen.

Van E5 naar E10 was dus eigenlijk het maximum, want auto’s zijn daar nog wel voor geschikt. Het probleem met biobrandstoffen is dat we een nogal oud wagenpark hebben. Gemiddeld is een auto tien jaar oud en met de krankzinnig hoge belastingen komen er weinig nieuwe schone auto’s bij. Ergo, we gaan van een oude auto naar een oude auto en die zijn beide dus niet geschikt voor nog meer bio-ethanol.

Via: AD Auto

Fotocredits: een prachtige en heerlijk klinkende Porsche 996, door @Jobjobben via Autoblog Spots.