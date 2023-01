Levertijden kunnen een pijn in de kont zijn. Hoe lang zou jij kunnen wachten op een nieuwe auto?

Een nieuwe auto kopen is voor velen van ons helaas niet weggelegd. Het is immers peperduur anno 2023. En zelfs als je de mogelijkheid hebt is het een tweede vraag of dit verstandig is. De afschrijving kan, zeker op een wat duurdere auto, op z’n zachtst gezegd pittig uitvallen.

Maar dat even achterwege gelaten. Stel dat je een nieuwe auto zou kopen. Hoe zit het met je geduld? Voor sommige nieuwe auto’s, zoals bijvoorbeeld een Porsche 911 GT3, bedraagt de levertijd soms wel meer dan anderhalf jaar. Zeker in het geval van zo’n heerlijke sportauto wordt je geduld op de proef gesteld.

In deze hypothetische lezersvraag, of misschien is ‘ie wel helemaal niet hypothetisch voor jou, gaan we het hebben over wat acceptabel is voor jou. Zou jij anderhalf, twee of misschien wel drie jaar kunnen wachten op de levering van je nieuwe (droom)auto? Of is dat te veel gevraagd en ben je van mening dat het bij maximaal zes maanden wel mooi is geweest.

Dat is toch wel het voordeel van shoppen voor een occasion. Je kunt in principe kopen en wegrijden, mits de auto z’n beurtje heeft gehad. En een voorraadauto is zo goed als nieuw. De specificatie is dan misschien niet naar je persoonlijke smaak, maar er zijn genoeg aanbieders van auto personalisatie om je kersverse aanschaf helemaal naar eigen smaak te maken.

Kortom, in deze lezersvraag: Hoe lang zou jij kunnen wachten op een nieuwe auto? Laat het weten in de comments!