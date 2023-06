Nieuwe auto voor getroffene van losgeslagen Indycar-wiel

Een vreemd tafereel voor een Indycar-bezoeker levert wel mooi een gratis auto op.

Het is de vrees bij elke race: een auto die na een crash de tribune in vliegt. Het is precies dat wat al meermaals voor tientallen verwondingen en doden heeft kunnen zorgen bij races. Vandaar dat er tegenwoordig metershoge hekken en andere beschermingen bij races langs de weg staan. Dan nog ben je niet vrij van elk gevaar, maar een volledige auto op je hoofd krijgen is een moeilijke opgave heden ten dage.

Losgeslagen wiel

Nee, er is geen verschrikkelijk ongeval gebeurd in dat volume bij de Indycar-serie, maar wel een ietwat gevaarlijke situatie. Tijdens een ongeluk tussen coureurs Kyle Kirkwood en Felix Rosenqvist kon één wiel ontsnappen. Deze vloog met hoge snelheid de arena uit en het is een godswonder dat ‘ie niemand heeft geraakt. Kleine brokstukken hebben kennelijk voor wat kleine schaafwondjes gezorgd in het publiek, maar dit kan heel anders aflopen.

Auto geraakt

Toch is er één slachtoffer, namelijk de Chevrolet Cruze van ene Robin Matthews die meekeek met de race. Het wiel kwam namelijk op de parkeerplaats tot stilstand na een impact met de Chevrolet sedan. De aftermath laat zien met wat voor geweld er een flinke afdruk in de auto zit, extra belangrijk dus dat het om een auto gaat en niet een persoon.

Toch kan zo’n ongelukje voor vervelende rompslomp zorgen, helemaal als je bijvoorbeeld de dag erna weer naar werk moet en je van je auto afhankelijk bent. Wie moet hiervoor opdraaien?

Nieuwe auto

Wie het legaal gezien is, zo ver komt het helemaal niet. Penske Entertainment, de eigenaar van de Indycar-serie, biedt Matthews een nieuwe auto aan. Min of meer om duidelijk te maken dat veiligheid echt belangrijk is en dit losvliegende wiel echt niet had mogen gebeuren. Vervelend ongeluk, goed opgelost. (via Indystar)