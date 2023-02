Dit is de nieuwe auto van Fernando Alonso

Alonso heeft dit jaar een totaal andere auto. Die wél heel veel lijkt op de Aston Martin van vorig jaar.

We hebben het er maar druk mee vanavond. Nog geen twee uur geleden is de McLaren MCL60 onthuld of het is alweer tijd voor de volgende onthulling. Het is nu de beurt aan Aston Martin Racing om het doek (in dit geval de Britse vlag) van hun nieuwe bolide te trekken.

De Aston Martin AMR23 is, je raadt het nooit… groen. Met gele accenten. Met Aramco en Congnizant als grootste sponsoren. Qua livery is de onthulling dus ongeveer net zo spannend als die van Red bull. Er wordt dus veel gevraagd van de acteerkunsten van Alonso en Stroll, die moeten doen alsof ze naar iets nieuws kijken.

Aan de auto zelf is overigens wel degelijk het nodige veranderd. Je zou het niet direct zeggen, maar 95% van de auto is nieuw. Dat zegt Dan Fallows, de technische baas bij Aston Martin. De veranderingen zitten ‘m onder andere in de voorvleugel en de sidepods.

Naast Stroll is het dus Fernando Alonso die dit jaar de AMR23 mag gaan besturen. Het lijkt een flinke downgrade ten opzichte van de Alpine, aangezien het Franse team vorig jaar ruim drie keer zoveel punten pakte. Maar we gaan het zien hoe de move van Alonso uitpakt. Misschien is hij over drie jaar wel wereldkampioen met Aston Martin, je weet het niet.