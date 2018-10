Bitterkoek! Verstappen moet Bottas spelen bij de start?

Multi-21, Max.

Het was gisteren weer ouderwets genieten tijdens de F1 kwalificatie. Waar de race tegen de klok soms nog weleens de kritiek krijgt dat het allemaal een tikje saai is, schotelde de sessie in Mexico ons een spektakelstuk van jewelste voor. Red Bull Racing domineerde de eerste trainingen nog compleet, doch in de derde en laatste oefensessie werd al duidelijk dat Ferrari en Mercedes een stukje dichterbij zaten op dag twee van het raceweekend. De apotheose kwam in Q3. Kampioen Hamilton en runner-up Vettel schroefden de motoren van hun respectievelijke bolides nog een keer vol open, maar de twee rode stieren hielden nipt stand. Hamilton gaf een dikke tiende toe, Vettel twee tienden. Het resultaat markeert de eerste keer dat Red Bull de volledige eerste rij van de grid bezet sinds de Grand Prix van Amerika in 2013. Reden voor feestelijke gezichten in de garage dus.

Toch stond minimaal één gezicht in kamp Red Bull op onweer en dat was helaas voor ons Nederlanders de tronie van Max Verstappen. Onze landgenoot had stiekem natuurlijk gehoopt dat hij alsnog het record van Vettel af zou pakken als jongste polesitter ooit. Immers was hij het hele weekend de snelste geweest. Maar zoals hij in 2016 nog meestal pleegde te doen, kwam op de valreep opeens die dekselse honingdas om de hoek kijken. RIC verbeterde de tijd van Verstappen met 26 duizendsten van een seconde en VER moest met zijn laatste rondje het antwoord schuldig blijven. Max gaf zijn ervaren teammaat netjes een klopje op de schouder, maar was zelf zichtbaar geïrriteerd over het missen van de pole. Dat hij het gewenste record nu naar alle waarschijnlijkheid aan VET zal moeten laten (tenzij er iets geks gebeurt in Brazilië of iets nog gekkers in Abu Dhabi), zal daarin ongetwijfeld ook een rol spelen, ook als Max dat voor zichzelf niet wil weten.

Maar goed, dit was het nieuws van gisteren, waarom praten we er nu nog over luttele uurtjes voordat de race begint? Wel, omdat de nederlaag tegen RIC wellicht nog een naar staartje krijgt voor VER vandaag in de race. Christian Horner, niet meer gewend aan de ongekende weelde om zijn coureurs vanaf P1 en P2 te zien vertrekken, heeft namelijk tegen Sky Sports F1 geopperd dat zijn ondergeschikten maar netjes ‘gesynchroniseerd’ naar de eerste bocht moeten rijden:

Synchronise driving down to Turn 1 and drive as wide as you can against that Ferrari and Mercedes on the drag race down to Turn 1. We saw in Japan when Sebastian was behind Max, we saw Sebastian on Daniel in Austin last weekend, it [de Fezza] is so strong in a straight line. And it is the same with Lewis. They have to be more focused on what those guys are doing than too focused on themselves. We will discuss all these things in the briefing. They are free to race, but they have to keep it clean. The race isn’t going to be won in the first corner, it is all about looking after these tyres. They are fragile as hell as we can see, and it will be about making sure we have a strategy that can stay ahead of the Ferrari and Mercedes. They both really want it and that is the danger. But they are both part of a team and they need to keep that in mind.

Als het eruitziet als een teamorder, loopt als een teamorder en kwaakt als een teamorder, raad eens wat het dan is? Normaal gesproken zouden we in dit geval denken dat de man op de beste positie het voordeel krijgt en dat Max Verstappen dus de Bottas-rol op zich zal moeten nemen. Max heeft weliswaar wat meer punten op het scorebord staan dit jaar, maar beide coureurs maken immers geen kans meer op de titel. Het is echter maar de vraag of beide coureurs zich überhaupt wat aantrekken van de woorden van Horner.

Ricciardo is namelijk op weg naar Renault en Max is Max. Dat laatste betekent tevens dat hij nog steeds de zoon is van Jos, die hem –boksles of niet– in de gonaden zal trappen als hij zich op deze manier laat piepelen. Toto Wolff van Mercedes heeft er in ieder geval allerminst vertrouwen in dat de Red Bull coureurs lekker rustig naar bocht 1 tokkelen. Hij verwacht meteen ‘carnage’ in bocht 1. We warmen de redactionele popcornmachine maar vast op…