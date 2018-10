De coolste sportlimo is nóg cooler geworden

Ja, cooler dan een E63.

Het is natuurlijk persoonlijk, maar ondanks dat het een specialiteit is van Duitsers zijn de gaafste grote sedans níet uit Duitsland afkomstig. Denk aan de Cadillac CTS-V, met meer vermogen dan welke Audi, BMW of Mercedes dan ook. De Lexus GS-F met zijn toponderstel en atmosferische motor of juist de Jaguar XJR-575 die nog altijd meer présence heeft dan die eeuwige Teutonen. Zoals Cadillac-baas Johan de Nysschen omschreef: ‘Duitse auto’s zijn voor fanboys’.

Kortom, er is meer dan premium en Duits. Lees dit lijstje er maar op na. De coolste sportlimo is echter van Amerikaanse afkomst: de Dodge Charger SRT Hellcat. Het recept van de Charger SRT Hellcat is superwimpel, maar o zo smakelijk. Het is een grote sedan van het formaatje E-Klasse, maar dan niet premium. Kijk, zo ziet een standaard exemplaar eruit:

De Dodge Charger is vooral erg ruim en verstandig. De standaardmotor levert 292 pk (uit een 3.6 Pentastar V6) en is dus meer dan adequaat in een land waar je nauwelijks te hard kunt rijden. Gelukkig waren er voldoende hoge heren bij Dodge te porren om de 6.2 V8 met mechanische compressor uit de Challenger Hellcat in de Charger te lepelen. Het gebrek aan verfijning is juist een verademing, geen snobistische materialen of bijzonder leer. Nee, gewoon een grote auto met een grote motor die episch klinkt. Dus het is zeker een kandidaat voor de coolste sportlimo die je op dit moment geproduceerd wordt.

Maar zoals de titel suggereert is deze auto nog cooler geworden. Voor het nieuwe modeljaar (2019) is het namelijk mogelijk om je Charger SRT Hellcat er cooler uit te laten zien. Ten eerste krijgt de Charger Hellcat de beschikking over Launch Assist en Line Lock, twee systemen die best handig zijn met 707 pk onder de rechtervoet. Verder krijgt de Hellcat een nieuwe grille (evenals de R/T met Scat Pack).

Maar het gaafste zijn nog de racestrepen. Voorheen was het mogelijk om op de Charger SRT Hellcat racestrepen te bestellen, maar die waren donkergrijs of zwart. Voor 2019 komen daar drie opties bij, ze zijn namelijk te leveren in het rood, blauw of zilver. Dat contrast veel beter met de leverbare kleuren en valt nog beter op bij de lokale Walmart. De strepen beginnen bij de voorbumper en gaan via de voorbumper, motorkap, luchtinlaat, dak en kofferklep naar de achterbumper. De meerprijs is 995 dollar.