Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Mexico 2018

Zal het dan toch gaan gebeuren?

Van alle circuits die (redelijk) recentelijk zijn toegevoegd aan de de F1-kalender, is die van Mexico (sinds 2015) een zeer welkome verrassing. Het is een unieke baan inclusief een geweldige krappe bochten-sectie met een stadion eromheen gebouwd. Zo kan het thuispubliek genieten van de acties van ‘hun’ coureur, Sergio Perez. Voor ‘onze’ nationale trots, Max Verstappen, is Mexico ook een geweldige GP. Tot nu toe komt de Red Bull er uitstekend uit de voeten. Dankzij de behoorlijke hoogte waarop het circuit gelegen is, 2 kilometer boven zeeniveau, kan het vermogen van de motoren niet volledig benut, vanwege de ijlere lucht. Op de rechte stukken komen de Red Bulls dus minder te kort dan normaal.

Dat beeld was al te ze zijn in de vrije trainingen. Ondanks dat het ons volkomen duidelijk is dat er géén punten verdeeld worden tijdens de FP-sessies, kun je wel degelijk zien wie er kan verrassen en wie tegenvalt. Verstappen wist de FP1, FP2 én FP3-sessies als snelste af te sluiten. Dat is geen garantie voor pole, maar wel een redelijke indicatie voor een goed startplek. Over pole gesproken, Verstappen moet dit jaar pole positie rijden wil hij de jongste coureur worden die ooit pole position heeft gepakt. Vorig jaar wist hij de tweede startpositie te bemachtigen, dus geheel ondenkbaar is het niet.

Tot zover de oranje bril, want net als vorig jaar spelen er grotere dingen op Mexico. Wederom is het op Autódromo Hermanos Rodríguez dat (hoogstwaarschijnlijk) Lewis Hamilton zijn vijfde wereldkampioenschap gaat pakken. De Brit moet minimaal op P7 eindigen om zijn titel te prolongeren. Dat moet Hamilton toch wel gaan lukken, toch? Daarvoor moet hij zich eerst op een goede positie kwalificeren. Vorig jaar startte hij vanaf de derde positie, Verstappen pakte P2 en Vettel haalde pole. Benieuwd wat er ditmaal gaat gebeuren!

Q1

Het weer ziet er voor de neutrale toeschouwer gunstig uit. Het is droog, maar er hangen donkere wolken in de lucht. Het is Gasly die als eerste naar buiten gaat. De Mercedessen en Ferrari’s volgen niet veel later. Vrij logisch, gezien de dreigende wolken en Suzuka in het geheugen. Gasly zet, zoals te verwachten viel, de eerste tijd neer: 1:17.876. Maar we kijken direct even naar Bottas, Raikkonen en Vettel die er direct onderduiken. De Duitser is nu het snelst met 1:16.089, sneller dan welke tijd er gereden werd in de vrije trainingen. De ‘party-modus’ van de motoren lijkt te werken. De ogen zijn nu gericht op Verstappen en Ricciardo, die nu bezig zijn met hun outlap. Leuk voor het Mexicaanse publiek is dat Perez best of the rest is, voorlopig.

Dan komt Ricciardo eraan die laat zien dat de snelheid er goed in zit: 1:15.868. Wat kan Verstappen doen? Het lijkt erop dat hij in de twee sectoren langzamer is, maar uiteindelijk weet hij de tijd van zijn teammaat te verbeteren. Het is pas Q1, maar dit ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Maar de Mercedessen weten zich te herpakken. Aan het einde van Q1 pakken Bottas (1:15.6) en Hamilton respectievelijk P1 en P2. De race achter de top 6 is erg spannend.

De uitvallers van Q1 zijn:

Grosjean

Vandoorne

Magnussen

Stroll

Sirotkin

Q2

Omdat het veld behoorlijk dicht bijenkaar zit qua rondetijden, gaat het erom spannen. Durven de top 3-teams een minder zachte compound banden te gebruiken? Dat zou ze bij de race een strategisch voordeel kunnen opleveren. Op Hartley en Alonso na, gaat iedereen direct de baan op. Hamilton staat voorlopig op 1, met Vettel er vlak achter. Ricciardo bijt zich stuk op die tijd (P3). Verstappen duikt met vier duizendsten onder de tijd van Hamilton!

Betreft het weer, de regen gaat er niet komen. Integendeel, het klaart een beetje op en de temperatuur stijgt een beetje, de baantemperatuur eveneens. Met minder drie minuten te gaan, vertrekken de meeste coureurs gelijktijdig de pitsstraat. Vooraan verandert er niets. Spijtig voor Perez, maar hij haalt Q3 niet. Beide Saubers halen wél Q3, knap!

De uitvallers van Q2 zijn:

Ocon

Alonso

Perez

Gasly

Hartley

Q3

Het moment is aangebroken. 12 minuten heeft Verstappen nog om zijn eerste pole ooit te pakken. De vorige keer miste hij hem met 83 duizendste van een seconde. De FIA heeft gemeld dat het droog zal blijven deze kwalificatie, de regen is te ver weg. Dit is vooral een feestje voor de top 6. Het zijn Vettel en Raikkonen die de eerste twee plaatsen bezetten. Hamilton schurkt zich tussen de twee Ferrari’s. Ricciardo rijdt een toptijd in de laatste sector, maar het is niet voldoende. De Australiër komt achter Hamilton terecht. En wat dat Verstappen? Die rijdt een 1:14.785 en pakt daarmee voorlopige pole. Nog zes minuten te gaan.

Ondertussen is het billenknijpen voor gevorderden. Het zweet vindt plaatsen die voorheen nog niet ontdekt hadden bij ondergetekende. Nog nooit duurden minuten zó lang. De auto’s rijden de pits uit. Verstappen rijdt als één na laatste de baan op, de koning van de kwalificaties (Hamilton) komt als laatste. Raikkonen komt al te kort in Q2. Vettel gaat ook niet beter dan voorheen: hij blijft tweede. Bottas blijft vijfde. Maar dan Ricciardo, die steekt er WEL voorbij. Hij pakt pole, Max weet zijn tijd NIET te verbeteren. De twee keren dit seizoen dat Verstappen NIET sneller is dan zijn teamgenoot, pakt ‘ie pole position. Zal Ricciardo er blij mee zijn? Reken maar van yes!

De uitslag van de kwalificatie is als volgt:

1. Ricciardo

2. VERSTAPPEN

3. Hamilton

4. Vettel

5. Bottas

6. Raikkonen

7. Hulkenberg

8. Sainz

9. Leclerc

10. Ericcson

11. Ocon

12. Alonso

13. Perez

14. Gasly

15. Hartley

16. Grosjean

17. Vandoorne

18. Magnussen

19. Stroll

20. Sirotkin

De GP van Mexico start morgenavond om 20:10