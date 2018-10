Deze Nederlandse Alfa Romeo moet 25 miljoen opleveren

Om onduidelijke redenen moet het magnifieke erfstuk het veld ruimen.

Alfa Romeo is nog steeds een merk dat het hart van menig autoliefhebber harder doet kloppen. Het bestaat dan ook al heel lang en heeft in de loop der jaren een aantal absolute juweeltjes op de wereld gebracht. De laatste decennia waren wellicht niet de beste voor het merk uit Milaan, maar we hopen nog steeds dat de Giulia (rijtest) en Stelvio (rijtest) de opmaat vormen naar nieuwe gloriedagen.

Deze unit die in februari onder de hamer gaat heeft echter weinig te maken met moderne Alfa’s, los van zijn logo en cuore sportivo. Het betreft namelijk een 8C. Nee, niet die recente die gebaseerd was op de Maserati Granturismo, maar een oudje uit 1939, om precies te zijn een 8C 2900B Touring Berlinetta. Voor en in de meest donkere dagen van de 20ste eeuw onstonden een handjevol van deze lichtpuntjes, met een chassis gebaseerd op Alfa’s Grand Prix racer en een koets van Touring. Onder de kap huist een acht-in-lijn van 2.9 liter die wordt geassisteerd door twee compressors. Deze Alfa heeft met recht een sportief hart.

Een sportief hart waarmee de Italiaan in het verleden het hart van een Nederlander veroverde. De plaatjes liegen namelijk niet: er zit inderdaad een Nederlandse plaat op de rode schicht. Een plaat die je dus gewoon kan intikken bij de RDW, waar je vervolgens dit soort geinige informatie terugvindt:





Eigenlijk zou iemand dus de nobele taak op zich moeten nemen om dit stukje Italiaans cultureel erfgoed binnen de landsgrenzen te houden. Maar ja, dan moet je dus naar schatting ongeveer 25 miljoen kunnen overmaken. In Dollars weliswaar, dus dat scheelt dan weer. Ook wel fijn; je hoeft in ieder geval niet terug naar de dealer voor een terugroepactie: