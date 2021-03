Bizar: Alfa Romeo overleeft door minder toiletten - Autoblog.nl

Raar en volgens het hoofdkantoor van Stellantis (en persbureau Reuters) waar: dankzij minder toiletten gaat Alfa overleven.

Het is één van de grootste fusies in de Automotive sector: die tussen FCA en PSA. Beide concerns hebben een flink merkenportfolio. Door de samensmeltingen van die twee grootmachten, is Stellantis (zoals ze nu heten) ineens het vierde concern van de gehele wereld.

Toiletten

Ondanks dat er is toegezegd dat er geen banen verloren gaan, is de fusie er natuurlijk ook om geld te besparen c.q. kosten uit te spreiden. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Want Stellantis gaat even flink besparen op, eh, de poepdoos. Gniffel. Dat maakt Reuters bekend.

Om kosten te besparen worden er bijvoorbeeld in de Mirafiori-fabriek (waar de Fiat 500 in elkaar wordt geschroefd), minder toiletten beschikbaar gesteld voor het personeel. De schoonmaakservice is het volgende punt waar men op kan besparen. Dat gebeurt dus ook. Het personeel van Stellantis in Italië kan dus niet als een Vindicat-lid de toiletten bevuilen. Er zijn nu minder toiletten beschikbaar én ze worden minder vaak schoon gemaakt. Houd dat even in het achterhoofd als je als werknemer net een bord bruine bonen hebt besteld.

Vreemde besparingen Stellantis

Er zijn meer van dit soort vreemde besparingen, naast minder toiletten. Om stookkosten te besparen, staat de verwarming voortaan een paar graden kouder. Daarnaast zijn er minder transportdiensten voor het personeel. Die moeten maar gaan lopen, of zo. Uiteraard zijn er al Italiaanse politici die over deze maatregelen vallen. Vakbondsleider Davide Provenzano vindt het niet kunnen dat deze maatregelen genomen worden tijdens de corona-pandemie.





Het is maar de vraag in hoeverre minder toiletten Stellantis gaat helpen. Het concern heeft in Europa veel merken die elkaar overlappen en niet bijster succesvol (meer) zijn. Ook in de VS is het niet rooskleurig, ondanks dat de extreem succesvolle RAM 1500 pick-up alles camoufleert. Dodge heeft een stokoud modelgamma en Chrysler heeft slechts 2 auto’s in zijn gamma.

Aandacht

In Europa zijn het vooral Lancia (1 oud model) en Alfa Romeo (2 aardige modellen) die veel aandacht behoeven. Stellantis heeft aangegeven dat Alfa en Lancia samen in een cluster met DS Automobiles kunnen gaan werken aan een nieuwe toekomst. Een toekomst die mogelijk gemaakt is dankzij minder en minder schone toiletten. Of er een Vindicat-lid in het hogere management van Stellantis aanwezig is, is niet bekend.

