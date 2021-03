Hoeveel kost de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats? - Autoblog.nl

Is supercars pesten voor een lager budget nu ook daadwerkelijk een lager budget? De goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats lijkt die potentie in huis te hebben.

Vandaag werd duidelijk dat Nissan de executie van de GT-R nog even gaat uitstellen. De huidige GT-R (R35) wordt ondersteund door een 48V Mild Hybrid systeem. Daarmee krijgt de auto veertien jaar(!) na dato nog een update. Dat is bizar lang, ook al weet de GT-R best met zijn tijd mee te gaan.

Dinosauriërs

Zoals het echter gaat met dinosauriërs als bijvoorbeeld de GT-R, maar ook auto’s als de Maserati GranTurismo: moet je die nieuwe versie wel willen? De Nederlandse staat wil er sowieso een flinke bak BPM voor hebben en ook Nissan zet de teller weer op nul qua afschrijving. Kun je niet beter gewoon teruggaan naar het jaar waarin de auto onthuld werd en een vroeg model shoppen voor weinig geld? In andere woorden: wat is de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats?

Supercar-killer

Doe je dat in Nederland, dan kom je op dit zwarte exemplaar uit. Hij is zoals je ze ook in de folder ziet. De zevenspaaks velgen waarmee hij gelanceerd werd, gouden remklauwen en verder geen poespas. Over de lancering gesproken: dat was dus in 2007, hetzelfde jaar waarin deze GT-R de fabriek uitrolde. De GT-R wist in dat jaar furore te maken door harde cijfers te combineren met Japans oog voor detail. Elke motor werd met de hand gebouwd en de auto zat vol met technisch vernuft, niet in de laatste plaats een heel assortiment aan tellers in het scherm die zijn ontwikkeld met de lui die ook Gran Turismo 5 in elkaar programmeerden des tijds. De GT-R werd gezien als een sportwagen, maar kon het menig supercar in zijn tijd lastig maken. Dat deed hij met een geblazen 3.8 liter V6 die 485 pk produceerde. Al kon dat getal afwijken: de motor werd met de hand gebouwd. Dan laat de rollenbank soms niet helemaal dezelfde waardes bij elke GT-R zien.

Goedkoopste

Goed, dit exemplaar uit 2007 is dus de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats. Het is helemaal niet de goedkoopste omdat er iets mis mee lijkt te zijn. Hij ziet er strak uit en ook de kilometerstand is zeer acceptabel met 32.327 stuks. We hadden het net over een afwijkend pk-getal en dat is hier ook zo: de advertentie heeft het over 530 stuks. Waar dit getal op is gebaseerd is niet bekend. Er staat niks bij over tuning. Het kan dus zijn dat deze zoals gezegd afwijkt van de fabrieksopgave. Al is een toename van 45 pk wel fors.

Import

Let wel: de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats is een rechtsgestuurd exemplaar. De auto is dus geïmporteerd. Waar vandaan is niet bekend trouwens, dat kan dus Japan of het Verenigd Koninkrijk zijn. Gezien de Engelstalige knopjes denken wij het laatste. Desalniettemin is het zoals gezegd nog best een redelijk exemplaar: minst dure is zowat gepastere beschrijving.

Overtuigd? Je kunt de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats plukken voor 47.900 euro. Met gratis nieuwe apk! Kan bijna niet missen. Kopen kan op de advertentie van de Nissan GT-R op Marktplaats.