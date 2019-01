Bizar: ‘Merwedebrug bij Gorinchem was bijna ingestort’

Dit had zo anders kunnen aflopen.

Automobilisten die dagelijks over de Merwedebrug bij Gorinchem reden wisten van niets, maar de brug was eigenlijk levensgevaarlijk. In 2016 kwam de brug op de A27 groot in het nieuws, toen werd besloten om de brug tijdelijk te sluiten voor al het vrachtverkeer. Er waren scheurtjes ontdekt en dit moest zo spoedig mogelijk gefixt worden.

Nu klinkt scheurtjes nog enigszins onschuldig, maar zo onschuldig was de schade aan de brug niet. Volgens twee hoogleraren begaf de Merwedebrug zich in een levensgevaarlijke toestand. Dit zeggen ze tegenover EenVandaag. De brug kon in 2016 ieder moment instorten. Een akelige gedachte in een land als Nederland, waar de wegen doorgaans veilig en keurig in orde zijn.

De hoogleraren, Ben Ale van Veiligheidskunde en Rampenbestrijding en Rob Nijsse van constructieleer, verwijzen naar de enorme ramp in Genua, Italië afgelopen zomer. De Morandibrug stortte deels in, terwijl verkeer op dat moment op de brug reed. Bij de ramp kwamen 43 mensen om het leven. Hier in Nederland denken we al gauw dat ons dit niet zal overkomen. Volgens de hoogleraren had echter een vergelijkbaar scenario kunnen gebeuren, met alle gevolgen van dien.

Organisatieadviesbureau Berenschot deed onderzoek rond de afsluiting van de brug. Eerst werd een verbod voor trucks van 60 ton of zwaarder ingesteld en later moest al het vrachtverkeer omrijden. De maatregel kwam zo’n beetje op het laatste moment. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de brug in 2016 nog een levensduur had van zes dagen. Zou er niet zijn ingegrepen, dan hadden de scheurtjes doorgezet. Dit zou de brugconstructie fataal kunnen worden, met het afbreken en een mogelijke instorting tot gevolg.

De conclusie van de hoogleraren roept vragen op. Hoe goed is het toezicht op andere verkeersconstructies in Nederland? Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Milieu, stelde het volk gerust door te zeggen dat bruggen in Nederland goed gecontroleerd worden. Deze uitspraak deed de minister naar aanleiding van de Genua-ramp. Het heeft een hoog Ga maar rustig slapen: de overheid waakt over u-gehalte. In het geval van de Merwedebrug werd zo’n beetje op het allerlaatste moment ingegrepen. Hoogleraar Ale heeft er in elk geval geen vertrouwen in. Zijn conclusie is dat er soms een ramp moet gebeuren voordat de juiste instanties pas écht wakker worden en maatregelen treffen. Geen troostende gedachte.