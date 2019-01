Dit is de nieuwste aanwinst van Lewis Hamilton

Het brengt wel zo zijn voordelen met zich mee, dat Formule 1-coureur zijn.

Formule 1-coureurs zijn vreselijk harde werkers, maar zij krijgen voor hun verdiensten ook zeer goed betaald. Zeker de topcoureurs bij de beste teams vangen jaarlijks miljoenen. Daarmee kunnen ze zichzelf gemakkelijk trakteren op een nieuw speeltje, maar veelal is dit allesbehalve nodig. Dit bewijst Lewis Hamilton vandaag, door in zijn Instagram-verhaal een plaatje te delen van zijn nieuwe Mercedes-AMG GT R.

Lewis Hamilton is al vanaf het begin van zijn Formule 1-carrière ambassadeur van Mercedes. Immers, de Brit debuteerde destijds naast de kersverse dubbelkampioen Fernando Alonso bij een uiterst competitief McLaren. De inmiddels volledig afgezakte equipe uit Woking heeft door de terugkeer van het fabrieksteam van Mercedes de krachtigste motor van de paddock in moeten ruilen voor halfbakken krachtbronnen van Renault en Honda. Hamilton voelde de bui waarschijnlijk al hangen en pakte hierom in 2012 zijn biezen om een vertrek naar de Duitse formatie te verwezenlijken. De overstap bleek de juiste beslissing, want de heetste coureur van het veld greep in de jaren daarna liefst vier wereldtitels, om tot een totaal van vijf te komen.

Zodoende is het niet vreemd dat een van de beste Formule 1-coureurs in de geschiedenis van de sport rijkelijk beloond wordt voor zijn bijdrage. Overigens gaat de bijdrage van Hamilton verder dan enkel het circuit. Van het huidige rijdersveld is Lewis veruit het meest actief op social media, evenals het meest populair. Een betere ambassadeur kan Mercedes zich niet wensen.

De nieuwe Mercedes-AMG GT R is een van de meest krachtige, circuit-geörienteerde auto’s die de Duitse fabrikant vandaag de dag in de aanbieding heeft. De auto wordt aangedreven door een 585 pk sterke twin-turbo V8 en weegt slechts 1.554 kg. De auto knalt in 3,6 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van bijna 320 km/u. De AMG GT R is tegenwoordig in de Formule 1 actief als Safety Car.

De Formule 1-coureurs lopen de laatste goed binnen. Lewis Hamilton was namelijk niet de enige rijder die een nieuwe “bedrijfsauto” voor zijn deur kreeg. Recentelijk schreven we bijvoorbeeld dat Pierre Gasly een hagelnieuwe Aston Martin DBS Superleggera van zijn werkgever had gekregen.