Dit zijn de prijzen van nieuwe G63’s op NL kenteken

Even inventariseren.

De meeste leveringen van de nieuwe Mercedes-AMG G 63 zullen dit jaar plaatsvinden. Desondanks waren er een aantal lucky birds die de sleutels van zijn of haar G 63 vorig jaar al in ontvangst mochten nemen. Dit zijn vroege exemplaren, waar klanten vermoedelijk met de aankondiging meteen op de bestel-knop hebben geramd. In december zijn er ook wel wat G 63’s bij de dealer gearriveerd, maar deze werden nog even binnengehouden om ze begin 2019 een kenteken te geven.

Op Autojunk.nl is de nieuwe AMG inmiddels vijf keer gespot. De prijzen variëren aardig. Het is natuurlijk maar net hoe gek de optielijst is ingevuld. Een nieuwe G 63 begint bij 230.364 euro. Niemand die een kaal exemplaar neemt. Van de eerste gespotte exemplaren is een exemplaar met een prijskaartje van 244.297 euro de ‘goedkoopste’. Ander feitje: slechts één G 63 op Autojunk heeft niet voor zwarte velgen gekozen, de rest wel. Daarnaast lijken Amsterdam en Rotterdam hofleveranciers te worden van de G 63, zoals het heurt. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

TS-155-T – zwart – 244.297 euro

Black on black. Er was weinig fantasie voor nodig bij de configuratie. De auto kon in elk geval snel geleverd worden. Het is één van de eerste nieuwe exemplaren die op kenteken kwam.



TR-402-H – grijs – 247.630 euro

Deze AMG werd gespot in herfstachtige omstandigheden. De eigenaar was er ook vroeg bij, want de Mercedes staat al sinds september op kenteken. Geen poespas, een grijze kleur met zwarte velgen maakt de auto één met het stadsbeeld.



TX-293-S – blauw – 253.426 euro

De enige uit dit lijstje met een ‘chique’ uitstraling. Voor zover je van chique kunt spreken bij een blaffende AMG. De G is blauw van kleur in combinatie met grijze velgen.



TV-117-R – zwart – 264.383 euro

Dat gaat nog een dilemma worden op de parking van feestjes van de nouveau riche. Net als het eerste exemplaar is deze AMG zwart, met zwarte velgen en rode remklauwen. Beetje creativiteit mensen!



TP-908-N – zwart – 271.776 euro

Deze eigenaar zag de bui al hangen. Ook hij koos voor een black on black-samenstelling, maar de velgen werden voorzien van een rood randje. Weet je toch je eigen G 63 te vinden op dat ene feestje. Het is niet de enige extra waar de eigenaar voor gekozen heeft. Met een prijskaartje van 271.776 euro is dit voorlopig het duurst gespotte exemplaar op Autojunk.