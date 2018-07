Bizar! Vrouw drinkt week lang radiateurwater na crash

En kan het nog navertellen.

Je kunt het je bijna niet voorstellen in Nederland, maar Amerika kent tal van ‘middle of nowhere’-gebieden. Omgevingen waar je kilometers geen hond tegenkomt en waar een smartphone niet of nauwelijks bereik heeft. Ben je op jezelf aangewezen en gaat er iets mis, dan is de kans groot dat je de pineut bent.

De 23-jarige Angela Hernandez overkwam zoiets dergelijks. De Amerikaanse crashte haar auto van een klif in de buurt van de beroemde Highway 1 in Californië. Deze prachtige weg wordt dagelijks door vele toeristen gereden die bijvoorbeeld de afstand San Francisco – Los Angeles afleggen. Hernandez kwam met haar auto half in de zee terecht en kon niet meer op eigen kracht hulp zoeken.

Ze heeft uiteindelijk een week gespendeerd aan de zee. Door water uit de radiateur van haar auto te drinken wist ze in leven te blijven. De autoriteiten waren in de tussentijd naar haar op zoek omdat ze als vermist was opgegeven. Ze werd echter door een kamperend stel gevonden die aan het wandelen waren.

De vrouw werd door de ingeschakelde hulpdiensten naar een ziekenhuis in Los Angeles genomen. Ze was lichtgewond naar aanleiding van het ongeluk. Een overstekend dier zou de aanleiding zijn geweest voor het ongeval, omdat de 23-jarige moest uitwijken.

De zus van de vrouw probeert via donatieplatform GoFundMe geld in te zamelen. Volgens het familielid was de auto nog het enige wat ze had. Op het platform is inmiddels in twee dagen meer dan 4.000 dollar opgehaald.