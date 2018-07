Originele VER krijgt boete voor verkeerde onderbroek

Onderbroekenlol?

Jean-Éric Vergne verdween enkele jaren geleden uit de F1. De man die de gemiddelde Max-fan waarschijnlijk vooral kent omdat hij de originele ‘VER’ was, werd bij Scuderia Toro Rosso over twee jaar nipt afgetroefd door Daniel Ricciardo. Inmiddels hebben we Ricciardo kunnen vergelijken met Sebbie en Max, waardoor we weten hoe goed hij is. Destijds bestonden er echter behoorlijk wat twijfels over de kwaliteiten van de Ozzie in de paddock, niet in de minste plaats omdat Vergne hem bij vlagen goed kon hebben.

Het is de tragiek van een goede teamgenoot hebben in de F1 terwijl je rijdt voor een team uit het middenveld. Hoe signaleer je aan topteams dat je écht heel goed bent, als je teammaatje je af en toe verslaat? Ricciardo werd min of meer ‘weggepromoveerd’ omdat hij de mazzel had dat er bij Red Bull Racing een plaatsje vrijkwam. Vergne mocht nog een jaartje bij Toro Rosso om de geijkte periode van drie jaar in het opleidingsteam vol te maken, maar kennelijk had Marko zijn conclusies eigenlijk al getrokken. Na het seizoen, waarin Jean-Éric 22 punten scoorde ten opzichte van de 8 stuks die zijn teamgenoot Kvyat binnensleepte, was het Kvyat die na één jaar al naar RBR mocht. JEV daarentegen moest opbokken.

Een racezitje bij een ander team zat er niet in, waardoor de Franse coureur uitweek naar een positie als testrijder voor Ferrari. Maar ja, daadwerkelijk in een F1 auto rijden tijdens tests dat gebeurt tegenwoordig niet of nauwelijks meer. Na twee seizoenen besloot Vergne zich dan ook toe te leggen op nieuwe avonturen in de racerij, waardoor Max officieel zijn afkorting kon overnemen (hoewel VES eigenlijk mooier was).

Buiten de F1 laat Vergne inmiddels zien dat hij wel degelijk een potje kan sturen. Eerder dit jaar won hij de LMP2-klasse op Le Mans, alvorens echo’s van Benetton in 1994 roet in het eten gooiden. Het team had gesjoemeld met de tankinstallatie om in een kortere tijd meer brandstof in de auto te kunnen gooien. Dom dom dom, want zonder dit vals spel hadden ze ook wel kunnen winnen. Het incident haalt echter niet de glans van JEV’s seizoen af, want gisteren sleepte hij het kampioenschap in de steeds competitiever wordende Formule E binnen voor Techeetah.

Hoewel, er was wederom sprake van controverse! Na grondige analyse kwam de FIA er namelijk achter dat Vergne tijdens het raceweekend een foute onderbroek gedragen had, zo bericht Autosport:

After checking the clothes, helmet and front head restraint of the driver it was found that he was wearing non-compliant underwear pants which are not allowed by the [FIA’s] international sporting code.

Details hebben we helaas/gelukkig niet, maar Vergne moet een boete betalen van 5.000 Euro. Hij is overigens niet de enige, want teamgenoot Andre Lotterer treft hetzelfde lot. Eerder dit jaar kreeg Lucas di Grassi van de onderbroekenpolitie van de FIA zelfs een boete van 10.000 Euro en drie strafpunten aan zijn (onder)broek. De discrepantie tussen de verschillende straffen verklaart de FIA doordat er zorgvuldig gekeken is naar de omstandigheden van het vergrijp. Vergne zou direct zijn verontschuldigingen hebben aangeboden en bovendien waren er op het moment dat hij met zijn foute kleding de baan opging niet zoveel auto’s op het circuit. Je. Verzint. Het. Niet.