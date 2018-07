Unieke gele Porsche Carrera GT kost meer dan een miljoen

Wat een kleurtje wel niet met een prijs kan doen.

De meest voorkomende kleur op de Porsche Carrera GT is grijs. Wie ooit een Carrera GT in het echt heeft gezien, zal vermoedelijk de Porsche in die tint hebben mogen aanschouwen. De kans is echter zeer gering dat je ooit eentje in Signal Yellow hebt gezien. Dit heeft als reden dat er, volgens de verkopende partij, maar eentje in deze kleur uit de fabriek kwam rollen. En die staat nu te koop.

De kleur luistert zoals gezegd naar de naam Signal Yellow en moet je niet verwarren met het meer voorkomende Fayence Yellow. Het betreft één van de 671 origineel aan de VS geleverde exemplaren van de Carrera GT. Niet alleen de kleur is bijzonder, ook het chassisnummer trekt de aandacht met het getal 0911. De Carrera GT komt uit 2005 en heeft 7.114 mijl gelopen.

Het is eigenlijk vreemd dat niemand anders Signal Yellow op zijn of haar Carrera GT heeft besteld. Het maakt het V10-monster net iets specialer en het staat zeker niet verkeerd. De Porsche staat te koop voor maar liefst 1.249.000 dollar bij McLaren Philadelphia. De dealer is gelokaliseerd in de geboorteplaats van Jackass-ster Bam Margera, namelijk in West Chester.