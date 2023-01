Bizarre achtervolgingen bij rijexamen teistert kandidaten

Er zijn bizarre achtervolgingen bij het rijexamen in Enschede. Alexander Pechtold is not amused.

Weten jullie het moment nog? De dag dat je eindelijk je rijexamen ging doen? Dat was Spannend, hè? Nou, in Enschede is het tegenwoordig nog spannender. Daar bestaat namelijk de kans dat je gevolgd wordt door een enge man. We zeggen enge man, omdat hij lesauto’s opwacht die rijexamen gaan doen en er dan vlak achter gaat rijden. Ja, dit gebeurt in Enschede en verzinnen we niet.

De bizarre achtervolgingen bij het rijexamen is niet per ongeluk. Sterker nog, iedereen weet wie het is: Henrie Kamps. Hij was ooit zelf rijschoolhouder en dat zal waarschijnlijk niet vrijwillig zijn geweest, dat hij het nu niet meer is. De bizarre achtervolgingen bij het rijexamen is een soort stunt van Kamps.

Bizarre achtervolgingen bij rijexamen komen vaker voor

Het is niet een of twee keer gebeurd, maar meerdere kandidaten is dit overkomen. Daarmee is er een nieuw protocol: elke keer als Kamps achter een auto aan gaat rijden, breekt men het rijexamen af. De directeur van het CBR, Alexander Pechtold, is er van op de hoogte. In het kader van veiligheid voor de leerlingen en examinatoren zit er niets anders op dan het examen af te breken en een keer later op de dag het opnieuw te proberen.

Kamps ontkent niet dat hij de lesauto’s achtervolgt. Zijn beweegredenen zijn ‘louter journalistiek’. Hij was ooit rijschoolhouder, maar is in 2021 uit het ambt gezet door het CBR. Volgens Kamps komt dat omdat er een angstcultuur op het CBR heerst. Dat wil hij aankaarten. Om die angstcultuur boven water te krijgen, maakt hij piepjonge volwassenen doodsbenauwd door er vlak achteraan te rijden.

Klokkenluider?

Op zijn eigen website spreekt Henrie Kamps over zichzelf als ‘klokkenluider’. Ah. Wat er nu precies aan de hand, is niet helemaal duidelijk. Feit is dat hij geen rijschool meer heeft en met deze acties dat waarschijnlijk ook nooit meer het geval zal zijn.

Alexander Pechtold wil niet bevestigen dat het om Kamps gaat. Wel dat het CBR zich beraadt op stappen. Binnen enkele dagen moet duidelijk gaan worden wat het CBR gaat doen tegen deze bizarre achtervolgingen tijdens het rijexamen.

Via: Algemeen Dagblad

Fotocredit: Renault Clio lesauto die er niets mee te maken heeft, van @replicant