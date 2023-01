Volvo C40 en XC40 AWD hebben meer RWD

De Volvo C40 en XC40 AWD hebben meer achterwielaandrijving dan vroeger.

Volvo heeft een mooie actie uitgehaald met de C40 en XC40. Eentje die we sinds de MG ZT285 niet meer gezien hebben. Het merk ging namelijk van voorwielaandrijving naar achterwielaandrijving. Toen dat nieuws de redactie bereikte, was collega @jaapiyo enorm blij. Hij rende rondjes om het kantoor en maakte kirrende geluiden. Hij kirde.

Niet alleen verwisselde het Zweedse merk de aandrijving van de foute as, naar de goede as. Nee, de motoren en accupakketten waren vernieuwd. Ook de C40 en XC40 AWD hebben nu meer achterwielaandrijving. Dat zullen we uiteraard even voor je toelichten op deze druilerige maandagmiddag.

C40 en XC40 AWD hebben meer op de achterwielen

Kijk, voorheen had de elektrische XC40 twee elektrische motoren met 204 pk per motor. Het systeemvermogen is nu alsnog 408 pk, maar de verdeling is anders: 159 voor en 249 paardenkrachten aan de achterzijde.

Volvo heeft niet alleen de motoren onder handen genomen, maar ook de accupakketten en de luchtweerstand. Dit zorgt voor twee dingen: op een volle lading kom je nu verder én je kan sneller laden. Kortom, elektrisch rijden wordt op deze wijze alleen maar interessanter. Volvo heeft algemene efficiëntieverbeteringen aan de batterijkoeling doorgevoerd aan het 82 kWh-accupakket.

Je komt op een volle lading nu 62 kilometer verder dan voorheen. Dit betekent dat je 500 kilometer kunt halen op een accu. Dat geldt voor de XC40 AWD, de C40 AWD in deze configuratie haalt zelfs 507 km! Het laden gaat zoals gezegd look sneller, van 150 kW naar 200 kW.

Milieuvriendelijke velgen

Van 10 naar 80% laden duurt nu ongeveer 28 minuten, wat naar onze mening een zeer specifiek getal is om een ‘ongeveer’ bij te gebruiken. Je kunt in elk geval in korte tijd een flinke acteiradius laden, mits de laadpaal in kwestie dat ook kan leveren.

De verbeterde luchtweerstand komt mede door de nieuwe velgen. Ze meten 19 inch en zijn dusdanig ontworpen dat ze minder de lucht verstoren.

Mocht je enorme Volvo-fan zijn en dorstig zijn naar nog meer Volvo-nieuws, hebben we het volgende voor je. De plug-in hybride-versies van de Volvo S60, V60, XC60, S90, V90 en XC90 hebben nu een nieuwe tweefasen-lader. Hiermee stijgt de laadcapaciteit naar 6,4 kW.

