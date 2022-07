Elektrische Renault 5 heeft een bizar stuur

Tesla’s Yoke is heel normaal vergeleken met het stuur dat in deze Renault te vinden is.

Vorig jaar was er al groot feest bij Renault omdat de Renault 4 60 kaarsjes mocht uitblazen. Het kan niet op, want dit jaar is er weer wat te vieren. Deze keer is de Renault 5 het feestbeest. Die bestaat namelijk 50 jaar.

Om dit heugelijke feit te vieren presenteert Renault een hele speciale Renault 5: de Renault 5 Diamant. De basisvorm van de R5 is nog heel duidelijk te herkennen, maar er is flink wat aan de auto veranderd.

Allereerst is het een elektrische auto geworden. In die zin is het een beetje een voorbode voor de nieuwe Renault 5. Mocht je het vergeten zijn: Renault heeft een elektrische auto in de pijplijn zitten die geïnspireerd is op de R5.

Voor deze speciale Renault 5 heeft het merk de handen ineengeslagen met een zekere Pierre Gonalons. Hij houdt zich normaal gesproken bezig met het ontwerpen van interieurs. En dan bedoelen we niet auto-interieurs, maar interieurs van huizen.

Dat betekent niet dat Pierre alleen de binnenkant van de Renault 5 een make-over heeft gegeven. Aan die buitenkant zien we ook de nodige veranderingen. Grotere bumpers bijvoorbeeld, ronde spiegels en ‘losse’ koplampen. Die zien er trouwens uit als edelstenen, wat de naam ‘Diamant’ verklaart.

Het meest bijzondere onderdeel van de Renault 5 Diamant is in het interieur te vinden. Daar zien we namelijk een spiraalvormig stuur, gemaakt van carbon, met een marmeren afwerking. Renault meldt er expliciet bij dat de unieke vorm het stuur “niet minder bestuurdersvriendelijk” maakt. Dat wagen we te betwijfelen.

Net als in de originele Renault 5 is er geen navigatie- of infotainmentsysteem, maar er is wél een smartphone-houder op het dashboard. Ouderwets is de auto sowieso niet, want de deuren moeten ontgrendeld worden met een vingerafdruk-scanner.

Misschien is niet alles aan deze auto even praktisch, maar dat maakt allemaal niet uit. Dit is namelijk puur een showauto. Het wachten is nu op een elektrische Renault 5 die wél iedereen kan kopen. Een lancering in het jubileumjaar was natuurlijk perfecte timing geweest. Dat gaat ‘m helaas niet worden: de productieversie van het Renault 5 Prototype komt pas in 2024.