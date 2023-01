Zo enorm veel file stond er vanochtend

Er is alweer een record gesneuveld, er stond enorm veel file vanochtend. Statistisch is de kans dus groot dat jij ook in die file stond.

Het is niet dat we niet zijn gewaarschuwd. Als het weer een klein beetje tegenzit in Nederland, gaat het meestal helemaal mis. Dan halen we voorbeelden erbij uit andere delen van de wereld waar men met noodweer geen enkele hinder ondervindt. Dan vinden we het allemaal belachelijk wat er in ons land gebeurt en gaan we over tot de orde van de dag. Herkenbaar?

Enorm veel file

Als je nu uit het raam kijkt zul je zien dat het weer weer eens drama is. Dat betekent dus ook dat het op de wegen druk is en warempel: dat was het ook vanochtend. Eventjes na 08:00 stond er in Nederland een file van totaal 864 kilometer. Dat is een absoluut record voor 2023. Toegegeven, het is pas 16 januari, maar het is wel meteen een flinke piek.

Vanwege de hevige regenval is het zicht minder en de kans op ongelukken groter. Sterker nog, de ANWB kon precies zien waar het regende aan de ongelukken (en de daaropvolgende files). Volgens de ANWB was het ook zeer onfortuinlijk dat de regenbuien precies vielen op het moment dat iedereen de weg op ging.

Vervelende ongelukken

Onder de ongelukken waren er ook een paar écht vervelende. Zo gebeurde er op de A4 een ongeval met een elektrische auto, die daaropvolgend in brand vloog. Het duurde eventjes voordat de snelweg weer begaanbaar was. Bij Nijmegen, op de A73, gebeurde er een ongeluk met meerdere auto’s, waarop (uiteraard) een flinke file volgde.

Ook op de A1 richting Amsterdam was het raak. Daar werden 4 van de zes banen afgesloten wegens een ongeval bij Muiden, evenals op de A50 bij knooppunt Valburg richting Arnhem. De files zijn gelukkig grotendeels weer voorbij. Om 09:00 was het aantal kilometers gedaald naar 700 km. Op dit moment staan er al geen files meer.

Via: NOS

Fotocredit: VW-boot op Omega, door @munich, via Autoblog Spots.