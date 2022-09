Renault teast kneiterdikke retro hot hatch

De R5 blaast dit jaar 50 kaarsjes uit dus daarom komt Renault met een hele speciale restomod. Daar lijkt het in ieder geval op.

Verjaardagen vergeet je wel eens, dus daarom is het goed dat Renault ons er weer even aan herinnert. De Renault 5 is dit jaar 50 geworden. Dit was natuurlijk hét moment om de nieuwe elektrische R5 te presenteren, maar die komt pas bij het 52-jarig jubileum. In 2024 dus.

De Fransen komen nog wel met iets anders om het jubileum van de R5 luister bij te zetten: een spectaculaire showauto. Daar geven ze nu alvast een voorproefje van met een aantal interessante teaserplaatjes. We zien iets wat heel veel lijkt op een Renault 5, maar dan helemaal uitgebouwd.

Het lijkt te gaan om een soort restomod raceversie, met gigantische wielkasten en een enorme taartschep. In het interieur spotten we een rolkooi en rode Sabelt-kuipstoelen. Dat ziet er alvast lekker retro uit.

Volgens Renault zal deze auto “een eigentijdse ode zijn aan de meest legendarische sportversies van het merk.” Volgende week donderdag weten we meer, want dan zal de auto in zijn geheel onthuld worden. Reken niet op een turbomotor, want Renault verklapt alvast dat deze showauto volledig elektrisch zal zijn. Uiteraard.

Allemaal leuk en aardig zo’n showauto, maar als consument heb je hier niet zoveel aan. Gelukkig zit er ook een elektrische hot hatch in de pijplijn die iedereen kan kopen. Dat wordt alleen geen Renault, maar een Alpine. Waarschijnlijk zal deze gebaseerd zijn op de elektrische R5. Ook dat wordt dus een elektrische retro hot hatch. En dat klinkt toch wel interessant.