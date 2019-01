Bizarre barnfind met 81 auto’s duikt op [video]

En niet zomaar wat auto's.

In de categorie barnfind hebben we hier te maken met een super-deluxe vondst. In een oude loods in Frankrijk zijn 81 verwaarloosde auto’s aangetroffen. Het gaat hier om klassiekers uit de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig.

Onder de vondst bevinden zich enkele reguliere klassiekers, zoals een Jaguar E-Type en een Citroën 2CV. Klassiekers die bij meerdere barnfinds vaker aan bod komen. Wel bizar en bijzonder zijn auto’s als de Lamborghini Miura en een Porsche 356 coupe die tevens onderdeel uitmaken van de barnfind.

In de video hieronder is goed te zien in welke staat de auto’s zijn gevonden. Sommige klassiekers stonden nog in een soort van loods, maar er zaten ook exemplaren tussen die vergezeld door flora één waren geworden met de natuur.

De vondst was enkele maanden geleden. Inmiddels zijn de auto’s verplaatst naar een nieuwe locatie. Alle voertuigen gaan geveild worden. De veiling zal aanstaande zondag plaatsvinden. De klassiekers zijn in zeer slechte staat, dus naast een aanschaf zal de portemonnee getrokken mogen worden om de auto’s op te knappen.

Met dank aan Koos voor de tip!