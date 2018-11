Dit is een barnfind om je vingers bij af te likken

Een hele gave vondst.

Een échte 1966 Ford Mustang Shelby GT350H vinden. Dat is wat anders dan een stoffige frituurpan, een stel klapstoelen en een oude fiets in een doorgaans Nederlands schuurtje. Deze auto werd gevonden door een lezer van de site BarnFinds.

Ondanks de slechte staat van het voertuig, heeft de vondeling mogelijk goud in handen. De Ford Mustang Shelby GT350H is namelijk een zeer bijzondere auto. Van deze Rent-a-Racer werden maar zo’n 1.000 stuks gemaakt. In een goede conditie levert zo’n bijzondere Mustang meer dan 140.000 dollar op.

Door de jaren heen kwamen Shelby en Ford met diverse GT350H-varianten op de proppen. Zelfs de moderne Mustangs van vandaag de dag zijn er in GT350H-uitvoering. Om dan het model te vinden waar het allemaal mee begon is natuurlijk zeer bijzonder. Het verhaal achter de vondst is niet bekend. Gezien de staat van de auto is mogelijk iemand bezig geweest om de Mustang op te knappen, maar is het project om wat voor reden dan ook nooit afgerond.

Under the hood van deze klassieke Mustang uit 1966 ligt een ronkende achtcilinder die goed is voor zo’n 300 pk en 446 Nm koppel. Zeer indrukwekkende cijfers voor een auto uit deze tijd. De auto, oorspronkelijk gebouwd voor Hertz autoverhuur, heeft wat liefde nodig. De Mustang is 30 jaar niet van z’n plek geweest in deze schuur. Uiteindelijk zal het iedere cent waard zijn, want hoe vaak kom je nog een originele Hertz-racer tegen?