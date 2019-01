Dit elektrische wonder mag het tij gaan keren

Topstrategie, bij die luxe Japanners.

Het blijft een wondere wereld, daar bij het luxemerk van Nissan. In bijna elk segment lijkt Infiniti niet aan te slaan. Dus wat moet je dan doen als automerk? Inderdaad: stug doorgaan. Dankzij de relatieve naamsonbekendheid zou je kunnen denken dat ze er pas mee bezig zijn, maar het duurt al meer dan 10 jaar om een voet aan de grond te krijgen in Europa. Mocht Ghosn mogelijkheden zien om Infiniti vanuit de bajes in goede banen te leiden, dan kan ene V. Muller wellicht aangesteld worden. Dan weet je in elk geval dat je weer een CEO hebt die absoluut niet opgeeft.

Enfin, de huidige range slaat dus ook niet aan in Europa. Wereldwijd is dat minder het geval. De grotere modellen doen het aan de andere kant van de plas relatief gezien vrij aardig. Gelukkig heeft Infiniti grootse plannen om het tij te gaan keren. Volgens de Japanners van de luxe Nissan-divisie moet deze ‘QX-Inspiration’ Concept een maatje groter zijn dan de QX30, wat logischerwijs QX50 heet bij het chique Japanse merk. Het kan echter zijn dat je vergeten bent hoe een QX50 eruit ziet. Aangezien dat voor mensen geldt, zullen we je geheugen even opfrissen:

De QX Inspiration (niet te verwarren met de Q Inspiration) is een grotere cross-over met, zoals de titel al weggeeft, een compleet elektrisch aandrijflijn. Daarover is nog niet heel veel bekend. Daarom kunnen we ook niet spreken van de zoveelste ‘Tesla-killer’. De auto bevindt zich immers nog in de conceptfase. Daarom staat de auto ook op enorme 22″ velgen en is het interieur futuristischer en onrealistischer dan het partijprogramma van GroenLinks. Dat klinkt nogal negatief. Geheel onterecht natuurlijk, want er zijn mensen die er verstand van hebben. Tijdens de North American International Auto Show in Detroit heeft de auto maar liefst drie awards gewonnen, waaronder de felbegeerde ‘Best Concept’-award.