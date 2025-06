Bizarre combo op een regenachtige parkeerplaats in Haren

Deze foto’s komen niet van een andere planeet, maar gewoon uit het Groningse Haren.

Het is misschien wel de meest bizarre auto die je tegen kunt komen in het wild: de Apollo Intensa Emozione. Het lijnenspel is zo extreem dat ze zelfs bij Lamborghini zeggen: ‘Doe eens even normaal’. En die auto stond gisteren gewoon op een regenachtige parkeerplaats in het Groningse Haren.

Alsof dat nog niet genoeg is, stond ernaast een Mercedes-AMG One. Dat is ook een vrij bizarre auto. Je vraagt je misschien af wat deze auto’s – beide op Zwitsers kenteken – in vrédesnaam in Haren doen. Een blik op de Autoblog evenementenkalender geeft het antwoord: vandaag vindt Supercar Madness plaats op Assen.

De auto’s zijn in het bezit van dezelfde eigenaar, een zekere Michael Loke a.k.a. @fastcarsandguns op Instagram. Hij bezit ook de bekende gele Koenigsegg Agera RS, die al diverse keren is gespot in Nederland. Deze auto is eveneens van de partij op Assen, en werd eerder deze week al gespot in Groningen.

Michael is bij het samenstellen van deze Apollo helemaal los gegaan. De carbon carrosserie is voorzien van een zeer bijzondere kameleonlak die overloopt van goud naar paars. Deze lak is semi-transparant, zodat je eronder nog de carbon structuur kunt zien. Ook bijzonder: de velgen aan de linkerkant zijn paars en de velgen aan de rechterkant goud. Het interieur is eveneens volledig uitgevoerd in paars met goud. Gekker wordt het niet.

De Apollo IE klinkt net zo bizar als hij eruit ziet. De basis is de 6,3 liter V12 van Ferrari, die we kennen uit de F12 en de LaFerrari. Deze motor klinkt al waanzinnig, en in de Apollo klinkt deze nóg ruiger. We kunnen gerust stellen dat dit een van de best klinkende straatauto’s is. Daar kan de AMG One absoluut niet aan tippen.

Hebben we nog een leuke quizvraag: welke van deze twee auto’s wordt gebouwd in Affalterbach? Fout. Het juist antwoord is: de Apollo IE. Apollo werkt namelijk samen met HWA, het raceteam wat uit AMG voortvloeit. De auto wordt door HWA gebouwd in Affalterbach, terwijl de AMG One in Engeland in elkaar wordt geschroefd.

Dit is nu al de combo van het jaar, en @dadamphotography heeft hiermee sowieso de Autoblog Spot van de Week te pakken.

