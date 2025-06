Waarom deze zeldzame Honda Civic 20.000 euro moet kosten

20.000 euro voor een oude Honda Civic, maar dan heb je wel eentje waar er maar 36 van zijn.

We leven in rare tijden voor oude auto’s, helemaal Japanners. Want auto’s uit het Aziatische land werden lange tijd niet echt gewaardeerd. Totdat bleek dat ze onder de radar vaak erg leuk reden en betrouwbaar waren. En heerlijk eigenwijs. Tot een punt dat de normaalste Japanse auto’s altijd dezelfde carrière meemaakten als een wegwerpbord, maar de gekoesterde exemplaren ook echt gekoesterd worden.

Honda Civic Cabrio

Soms is een auto zeldzaam omdat ze ook echt weinig gebouwd zijn. Dat is het geval bij deze vierde generatie Honda Civic. Er is namelijk nooit een cabrio geweest van deze generatie, enkel een sedan, hatchback en coupé (CR-X). Van de generatie erna heb je nog de Del Sol gehad, maar die ervoor moest het doen met dichte versies. Tenminste: je had een CR-X cabrio in de VS die gebouwd werd door een derde partij. En in Duitsland had je de Civic cabrio gebouwd door Kraus & Marquandt.

Honda Civic Kraus & Marquandt

De Duitse firma Kraus & Marquandt wist slechts 36 Civics om te bouwen tot cabrio, waarvan drie in Nederland eindigden. Je kon kiezen uit drie combinaties met één vouwdak: volledig dakloos, targa (met de B-stijl omhoog) en dicht. Uiteraard bleef de auto technisch vooral heel erg Civic, dus alleen de dakconstructie is anders.

De Honda Civic cabrio uit 1988 is de 1.4 GL, een viercilinder met handbak, goed voor 90 pk. Wat allemaal weinig uitmaakte voor de vorige bezitter. De auto heeft namelijk maar 4.777 kilometer gelopen. Vooral gebruikt voor shows en verzamelobject, hebben wij het idee.

Kopen

Dat is het nadeel van de Honda Civic cabrio: deze maagdelijke staat heeft zijn prijs. Zoals al verklapt moet deze Civic nog 19.950 euro opleveren. Dan heb je iets bijzonders, maar ook iets duurs. En ga je die maagdelijke staat vervagen door er mee te rijden? Want lage kilometers is ook uniek. Het blijft een dilemma bij dit soort auto’s.

Mocht dit nou echt wat voor jou zijn, neem dan vooral een kijkje op Marktplaats.

Met dank aan Teun voor de tip!