Kalender: de auto-evenementen van 2025

Pak de agenda er maar bij, want we zetten de auto-evenementen van 2025 op een rij!

Je kent het misschien wel: er is een gaaf auto-evenement, maar daar kom je pas achter als het al geweest is. Daarom hebben we net als vorig jaar weer een kalender gemaakt met alle belangrijke auto-evenementen die er voor 2025 op de planning staan. Of je nu van supercars, klassiekers of getunede auto’s houdt, er zit vast wel een event tussen wat je niet wil missen.

Om het overzichtelijk te houden beperken we ons even tot evenementen in de Benelux en Duitse evenementen die goed vanuit Nederland te bereiken zijn.

De auto-evenementen van 2025

Januari

4-5 januari: Kever Winter Festijn (Autotron Rosmalen)

10-19 januari: Autosalon Brussel

16-19 januari: InterClassics Maastricht

18 januari: RevWorks Nieuwjaarsborrel (Kaeve Uden)

19 januari: StreetGasm Nieuwjaarsevent (Kasteel Maurick, Vught)

Februari

14-16 februari: Ghent Collection Cars (Flanders Expo Gent)

Maart

6-9 maart: Belgium Auto Show (Flanders Expo Gent)

14-16 maart: Antwerp Collection Cars (Antwerp Expo)

23 maart: Automadness (TT Circuit Assen)

April

6 april: Supercar Madness (Circuit Zandvoort)

6 april: BDG Motor Show (Spa-Francorchamps)

9-13 april: Techno Classica (Essen)

12-13 april: GR8 International Car Show (Kortrijk Xpo)

17-21 april: IAMS (RAI Amsterdam)

18-21 april: De Nationale Autobeurs + Autoclassiqa (Jaarbeurs Utrecht)

Mei

1 mei: Internationalen Club Day der Porschefreunde (Dinslaken)

3-4 mei: Antwerp Classic Car Event

4 mei: Race Wars (Circuit Zolder)

4 mei: Haspengouw Tour (Sint-Truiden)

10 mei: EMWalhalla (Louwman’s Toyota World, Raamsdonksveer)

11 mei: American Sunday (Circuit Zandvoort)

18 mei: Welcome to Japan (Hardenberg)

18 mei: Bakkies & Bolides (‘s-Gravenzande)

24-25 mei: Spa Classic

25 mei: BimmerFest (Venray)

Juni

8 juni: Supercar Madness + Viva Italia (TT Circuit Assen)

9 juni: Japfest (TT Circuit Assen)

15 juni: Spa Italia

15 juni: Prodrive Cars & Coffee

20-22 juni: Historic Grand Prix (Circuit Zandvoort)

22 juni: Volkstyle Base (Vliegveld Twente)

Juli

5 juli: Hart voor Auto’s – Showtime! (Breda Airport)

13 juli: Supercar Madness (Circuit Zolder)

13 juli: Spa Asia

19-20 juli: Historic Grand Prix (Circuit Zolder)

20 juli: RevWorks Retrospective (Brielle)

Augustus

1-3 augustus: Classic Days (Düsseldorf)

1-3 augustus: Oldtimer Grand Prix (Nürburgring)

3 augustus: Japfest (Circuit Zolder)

8-10 augustus: Jack’s Racing Day (TT Circuit Assen)

24 augustus: Horspower Car Events GT Tour (Antwerpen – Tholen)

30 augustus: Tour de Future (Roeselare – Knokke-Heist)

September

5-7 september: Classic GP (TT Circuit Assen)

7 september: Go Japan (Louwman’s Toyota World, Raamsdonksveer)

7 september: Antwerp Concours d’Elegance

12-14 september: Hart voor Auto’s – Showtime! (Vliegveld Twente)

13 september: Spring Event (Enschede)

15 september: Nationaal Oldtimer Festival (Louwman’s Toyota World, Raamsdonksveer)

Oktober

2-3 oktober: EV Experience (Circuit Zandvoort)

12 oktober: Bimmerworld + Deutsche Autofest (TT Circuit Assen)

18-19 oktober: 100% Auto Live (Rotterdam Ahoy)

26 oktober: American Sunday (TT Circuit Assen)

November

11 november: Autotron Classics (Autotron Rosmalen)

14-16 november: InterClassics Brussel

29-30 november: Essen Motor Show

December

1-7 december: Essen Motor Show

Uiteraard is dit geen complete lijst van álle auto-evenementen in 2025. Sommige events moeten ook nog aangekondigd worden. Mochten we nog een belangrijk evenement gemist hebben, laat het dan vooral even achter in de reacties.

Heb je een van deze evenementen bezocht? Vergeet dan niet om de foto’s te delen op Autoblog Spots!

Headerfoto: 2x Porsche 918 Spyder, gefotografeerd door @marcel050