Max Verstappen speelt opnieuw vals, wordt gediskwalificeerd

Onze held Max Verstappen kan het niet laten en speelt (op geniale wijze) ook vals bij de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Het komt hem op een diskwalificatie van zijn hele team te staan.

Winners never cheat, cheaters never win. Het is een gevleugelde uitspraak, maar we weten dat de praktijk anders is. Meestal zijn het juist de cheaters die tot grootse carrières komen in de sport, politiek of de zakenwereld. Denk Lance Armstrong, Juventus, Richard Nixon en Peter Gillis. Ze worden alleen niet altijd keihard in de kraag gevat en aangepakt.

Ook in de racesport is vals spel schering en inslag. Zelfs tot zo’n niveau dat inventief en geniaal vals spel een zekere bewondering geniet. Met name met terugwerkende kracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veel te vrij ademende turbo’s van Toyota in het WRC, de strapatsen van Schumacher en Briatore bij Benetton of de ‘dubbele benzinetank’ van BAR (en stiekem ook Ferrari). Over vals spel in de racerij kan je een heel dik boek schrijven. En ook hier geldt; we weten alleen wat uitgekomen is.

Nu virtueel racen steeds realistischer wordt, is het niet gek dat het vals spel zich ook naar de simulator verplaatst. Zo blijkt dit weekend met dank aan Max Verstappen en zijn team Redline. Met drie auto’s opgebouwd uit pixels, deed team Redline dit weekend mee aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring. Totdat alle drie de auto’s gediskwalificeerd werden. Dit na ingenieus vals spel, dat wat uitleg behoeft.

De b0iz van Verstappen hadden het best goed gedaan in de kwalificatie, met een front row lock out voor de twee Porsche’s van het team. De derde auto van team Redline is een BMW M4 en die kwalificeerde zich als zevende voor de race. Toen de race van start ging, waren de auto’s van het team echter nergens te bekennen in het veld. Sim-racen wordt dezer dagen actief gevolgd door een schare fans, onder andere omdat Max Emilian himself commentaar geeft bij een Twitch-stream van zijn team. Het viel dus best wel op dat de voltallige eerste rij van de grid ontbrak.

Oplettende kijkers vonden de auto’s van Max’ team terug in pit. Uiteindelijk vogelden zij uit wat er gebeurd was. Online racen is niet meer Need for Speed Hot Pursuit dezer dagen. Voor de races gelden vergelijkbaar stricte regels qua afstelling als in het echt. Zo moeten de virtuele auto’s voor de race op de Nürburgring een minimale rijhoogte hebben, die vóór net iets hoger is dan bij andere circuits. Daardoor heb je minder downforce en ben je minder snel.

Team Redline had hiervoor een trucje bedacht om net even die edge te hebben ten opzichte van de concurrentie. Ze hadden de auto voor de race op regenbanden gezet, terwijl het stralend virtueel zonnig weer was. Die regenbanden hebben, net als in het echt, een iets dikkere wang, waardoor de auto iets hoger staat. Daarnaast waren de Redline auto’s van een minimale hoeveelheid brandstof voorzien, waardoor deze andermaal iets ‘hoger staat’.

Door deze twee trucjes, ‘voldeed’ team Redline bij aanvang van de race aan de minimale rijhoogte. Door vervolgens meteen de pit op te zoeken, naar slicks te wisselen en de tank vol te gooien met virtuele brandstof, had men echter effectief een lager dan toegestane rijhoogte. Ondanks dat de stop de auto’s negentig seconden kostten, zouden ze dit dik goedmaken door deze gewiekste setup truc gedurende de race.

Heel erg slim dus eigenlijk en tekenend voor het niveau dezer dagen in het simracen. Maar de wedstrijdleiding, die in tegenstelling tot het racen zelf van vlees en bloed is, was niet onder de indruk. Zij bestookten Team Redline met artikel -jawel- 8.1.1.4. (Cheating) en 8.1.1.9 (Nefarious Tactics). Max en zijn team pakten daarop hun voetbal op en gingen naar huis. Het is niet geheel duidelijk of dat nu voor of na de diskwalificatie kwam…maar feit is dat ze ook gediskwalificeerd zijn. Waarvan akte. Speel jij ook graag vals in spelletjes en/of het leven? Laat het weten, in de comments!