Bizarre crash in Duitsland legt Porsche 911 volledig in de as

Van de auto is weinig over.

De bestuurder van een Porsche 911 Carrera (997) in Duitsland overkwam een vreselijk ongeval. De man maakte laat op de avond van donderdag 8 november een enorme klap op de A9, in de buurt van Dittersdorf. Een dorpje ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Leipzig. Het eenzijdige ongeval gebeurde vermoedelijk op hoge snelheid.

De brandweer liet weten dat de Porsche 50 meter vangrail heeft beschadigd en pas 300 meter na impact tot stilstand is gekomen. De auto is vermoedelijk ook één of meerdere keren over de kop gegaan. De bestuurder mag van geluk spreken dat hij niet is omgekomen.

De 911-rijder kon op eigen kracht uit zijn auto komen, toen kort daarna de auto in de hens vloog. De man werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Van de Porsche is niets meer over. Zelfs als de auto niet in de fik was gevlogen, was de 997 mogelijk niet meer te redden naar aanleiding van de zware crash. Het vuur was zo intens dat zelfs een deel van het asfalt is beschadigd. Onderzoek moet uitwijzen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Fotocredit: Fire Department Schleiz