Durf jij? Porsche 911 (997) met 3 ton op de klok

Het is een behoorlijke kilometerstand. Aan de andere kant kun je een Porsche 911 (997) rijden voor minder dan 30.000 euro!

Een Porsche 911 aanschaffen is nooit goedkoop. Zo blijft de 997-generatie nog altijd flink aan de prijs. Er zijn wel betaalbare exemplaren te vinden, maar dit zijn echt de vroege bouwjaren met een hoge kilometerstand. Een voorbeeldje is deze Porsche 911 (997) die maar liefst 3 ton heeft gedraaid.

Volgens de eigenaar is de status van de boxermotor prima in orde. De 997 in kwestie kwam al eens bij onze concullega’s van Autoweek voorbij in het programma Klokje Rond. Aan de hand daarvan zijn er diverse reparaties aan de Porsche uitgevoerd. Kortom, die kilometerstand van 303.000. Ach, het is maar een getal nietwaar?

Porsche 911 en 3 ton gedraaid

Als je het durft mag je de 997 voor 27.500 meenemen. Misschien wel voor minder, want bieden op Marktplaats is mogelijk. Het gaat hier om een Carrera uit 2004 met 325 pk uit de 3.6-liter boxer zescilinder motor. De auto heeft onder meer een nieuw IMS lager, een nieuwe versnellingsbak en zijn de wieldraagarmen zowel voor als achter vervangen.

De adverteerder zegt eerlijk dat de boekjes zijn afgestempeld tot 201.000. Durft de nieuwe koper deze 911 naar een Porsche Centrum te brengen voor een kakelvers stempeltje?

Met dank aan Niek voor de tip!