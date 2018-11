Zo duur is de versnellingsbak van een Ford GT

Mocht 'ie stuk gaan: succes als je geen garantie hebt.

In veel gevallen maken autofabrikanten gebruik van een door derde partij ontwikkelde versnellingsbak. Populaire merken zijn bijvoorbeeld Getrag of ZF. In het geval van de Ford GT, is de geblazen V6 Ecoboost gekoppeld aan een 7DCL750 met dubbele koppeling van Getrag. Deze bak met zeven verzetten kan tot 750 Nm koppel verwerken, met een maximum toerental van 9500 rpm.

Dit is een inmiddels welbekende versnellingsbak. Onder andere de Ferrari California, de 458 Italia en de Mercedes SLS maakten gebruik van deze bak. Zelfs de huidige AMG GT heeft ‘m en komt qua onderdelen sterk overeen met de Ford GT. Zelfs de afstelling. Zo zijn de ratios van alle versnellingen, van één tot zeven, gelijk.

Ondanks de gelijkenissen zijn de prijsverschillen enorm, aldus Road and Track. Het vervangen van de versnellingsbak in het geval van de Ford GT kost minimaal 26.724 dollar. In het geval van de 458 Italia is dat 22.186 dollar en bij de AMG GT kost het vervangen van de 7DCL750 ‘slechts’ 14.940 dollar. Het gaat hier niet om kosten inclusief arbeid.

Er is geen directe verklaring waarom de bak in de GT zoveel duurder is, al kan de beperkte oplage van de Ford GT daar iets mee te maken hebben. Van de andere genoemde auto’s zijn duizenden exemplaren gemaakt, terwijl de GT een gelimiteerde supercar is.