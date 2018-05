Bizarre maatregel moet voor enkel witte auto’s zorgen

Geen 1 april, volgens de wet zijn witte auto's verplicht.

Vroeger, heel vroeger was er een gezegde in de autohandel: “Met een witte blijf je zitten”. De niet-kleur was een garantie voor een lange statijd, want wit was de minst populaire kleur ooit. Je koos alleen wit als je geen zin had om extra te betalen voor metallic lak. Zo’n 10-15 jaar geleden is daar verandering in gekomen en wit is tegenwoordig samen met zwart en grijs een heel populaire ‘kleur’. Althans, dat is nu in Noord-Europa het geval. In Turkmenistan staan de zaken er heel erg anders voor. Daar ben je binnenkort namelijk verplicht om in een witte auto te rijden.

Je leest het goed, mocht je als inwoner van Turkmenistan in het bezit zijn van een auto, moet je ervoor zorgen dat deze binnenkort in het wit is gespoten. Deze regel gold al een tijdje voor auto’s in de binnenstad. Dan hoor ik u vragen: dient het een bepaald doel? Heeft het nut? Houd je zo de aliens buiten? Zorgt het voor minder hittestress in kleine straatjes? Kun je zo een toprecept voor erwtensoep bemachtigen? Nee. Absoluut niet. De reden is simpel: Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow. Dat is namelijk de president van het land dat zich in 1991 ontdeed van de Sovjet-Unie. President Berdimuhamedow is pas de tweede president van het land en zit er voorlopig nog wel een tijdje. Op een gegeven moment moet je íets om je macht maar te uiten.

De favoriete kleur van Berdimuhamedow is wit. Daar is een reden voor, want wit staat volgens hem voor ‘geluk’, terwijl donkere kleuren zorgen voor ‘pech’. Juist. De hoofdstad van Turkmenistan, Ashgabat, wordt ook wel de ‘wit marmeren stad’ genoemd. Dat heeft Berdimuhamedow doen besluiten om het in het idiote door te trekken. Zo leeft hij in een wit paleis en laat hij zich enkel in witte limousines voortbewegen. In januari van dit jaar vond hij dat het maar eens afgelopen moest zijn met auto’s met een kleurtje. Alle auto’s die niet wit waren, werden door de overheid in beslag genomen. De eigenaren moesten vervolgens een boete betalen en opdraaien voor de kosten om de auto wit te laten spuiten.

Deze regel is nu ook van kracht in het gehele land, in plaats van alleen de hoofdstad. Heel even was er nog wel een leuke handel gaande. Iedereen in de buitenregio kon zijn witte auto goed verkopen en mensen in de buitenregio’s konden lekker goedkoop aan een niet-witte auto komen. Dat houdt nu dus op, want alle auto’s moeten aan deze ridicule eis voldoen. In het hele land is er nu een tekort aan witte verf, waardoor de prijzen door het dak gaan. Op dit moment kost het namelijk 18.000 Manats om je auto te laten spuiten in het wit, dat is omgerekend 4.294 euro! Het kan op de zwarte markt goedkoper met goedkope Chinese verf, maar dat is niet aan te raden.

Je witte auto moet namelijk opnieuw gekeurd worden. Er is een hele procedure die stelt dat de auto opnieuw geregistreerd dient te worden, inclusief een minutieuze inspectie om te beoordelen of het deugdelijk gedaan is. Is alles voor elkaar? Mooi, dan hoef je alleen meer even een verklaring aan de autoriteiten af te geven dat je dit allemaal vrijwillig hebt gedaan. Hebben we het toch goed voor elkaar, hier in Nederland. (via: micetimes.asia)

Met dank aan Ufuk voor het tippen!