Het grote dilemma van de Audi S4 (en RS4)

Lekkere motor, quattro, automaatje: dat is toch perfect? Of niet?

Het was al langer aan het borrelen, maar onlangs kookte het even over in de hersenpan van ondergetekende. Mijn zeer gewaardeerde collega @RubenPriest had een artikel geschreven over een Audi met een bruin interieur. Dat zag er bijzonder fraai uit, eerlijk is eerlijk. Wat mij enorm tegenstond: het was een Audi Exclusive optie. Je weet wel, de luxe divisie die zich bezighoudt met bijzondere wensen van vermogende klanten. Prima dat zo’n instantie er is, het levert immers originele en aparte uitvoeringen op.

Waar ging het dan fout? Daarvoor gaan we 20 jaar terug in de tijd. Ik kan mij nog goed de oude Audi-folders herinneren (een soort papieren configurator). Man, wat had je een keuze. Groen, blauw of zwart? Jacquard Satin stof? Sportief leder? Zacht, luxe leder? Alles was mogelijk. Ook bij de S4 had je een keuze uit allerlei combinaties. Zilvergrijs van binnen, met zwart leer/Nogaroblauw alcantara en aluminium sierlijsten? Kan. Maar wilde je juist chique Hibiscusrood met Diamantwit leer en houtinleg behoorde dat ook tot de mogelijkheden. En als je lef had ging je voor een rood lederen recaro’s met kevlar inleg. Kortom, je kon kiezen uit veel verschillende interieur-combinaties.

Dat was dus rond 1998. Even fast-forward naar 2018. Twintig jaar verder. Wat valt op? Er is nauwelijks keuze! Sterker nog, zelfs bij de gewone A4 is er meer te kiezen. Je hebt de keuze uit een zwart of donkergrijs interieur. Serieus! Ja, je kan ook rood bestellen, maar dan moet je automatisch de S-Sportstoelen erbij bestellen… Ho, wacht even. Je koopt een Audi S4 van 84 ruggen en dan vraagt de verkoper: wil je daar S-Sportstoelen in? Dat is dan 1.300 euro extra. Eh, wat? Je zou verwachten dat je in een S4 ook S-Sportstoelen krijgt, maar daar zitten dus gewoon A4 sportstoelen in. Op deze manier is het logisch dat Audi Exclusive zo goed draait, tegenwoordig. Je krijgt nul keuze uit de folder, dus als je geen zin hebt in zwart of grijs, zul je de portemonnee moeten trekken.

Maar dan zijn we er nog niet! Als je die S-Sportstoelen erbij bestelt, dan krijg je er automatisch een lendensteun bij. Prima, maar daar moet Audi nog eens 316 euro voor hebben, anders gaat het hele feest niet door. Dan beginnen we nog niet eens over een groot navigatiesysteem, automatische airco, audioinstallatie, multifunctioneel stuurwiel en een licht/regensensor. Dat laatste item is eigenlijk op ELKE Franse auto van na 2000 te vinden, maar in 2018 is het een extraatje op een topmodel van Audi. Nu zijn bovenstaande opties te verkrijgen in het Pro Line Plus pakket. Dan is nu de vraag aan u, wat denk je dat dat kost? 1.000 euro? 2.000 euro? 3.000 euro? Fout! bijna 4 mille moet je neertikken voor een pakket dat er standaard op hoort te zitten.

We gaan nog even door, want ik ben gefrustreerd. Diefstalbeveiligde wielbouten, ook zoiets wat elke auto met lichtmetalen velgen heeft. Niet bij de Audi S4: 35 eckermen zul je neer moeten tellen. Op een setje 19″-velgen waar je 3.792 euro voor hebt betaald! Die geinige LED-koplampen die je in de folder ziet? Huppa, 995 euro. Maar er zat toch LED verlichting op de Pro Line? Klopt, maar dit zijn de Matrix-LED koplampen. Dat bedrag (een kleine 1.000 euro) ben je ook kwijt voor stoelverwarming voor en achter (het is toch een wintersportauto). Ook als je leder bestelt, zit er standaard geen stoelverwarming op. Dan is het stuurwiel overigens nog niet verwarmd. Dat is nog eens 266 euro extra.

Maar het wordt erger. Makeup-verlichting. Zo’n schraal lampje dat in elke Alfa Romeo, Hyundai of Citroen zit, kost 99 euro bij Audi. Wil je een beetje een aangename sfeer in deze rijdende apothekers-wachtkamer, moet je het luchtpakket aanvinken (á 351 euro). Of eigenlijk 491 euro, want dan heb je heuse ‘ambiance’-verlichting. Dus je maakt een sober interieur, om vervolgens 500 euro te rekenen om de boel gezellig sfeervol te maken. Ik koop wel slingers, ballonnen en een CD van DJ Wipneus en Pim om sfeer te maken. Dati is veel goedkoper. Zo kan ik nog wel even doorgaan. DAB radio, verbinding met smartphone, elektrisch verwarmde spiegels met dimfunctie, draadloos opladen van je smartphone en dergelijke: allemaal extra’s van zo’n 500 euro. Dat tikt erg aan. Temeer omdat het eigenlijk ‘opties’ zijn die er eigenlijk standaard wel op mogen zitten. Dat is slechts één kant van het verhaal. Bij een Audi S4 gaat het niet alleen om (het gebrek aan) luxe.

Want volgens de folder en de internetpagina is de Audi S4 voor mensen die van autorijden houden. Dus naast de V6 met turbo verwacht je en hoop mechanische upgrades ten opzichte van een Audi A4. Dat is dus niet het geval bij de huidige S4. Een S-Sportonderstel is 1.372 euro extra! Anders heb je gewoon een A4 sportonderstel. Sperdifferientieel op de achteras: 1.891 euro. Het idee van een (sub-)topmodel is dat je juist extra hardware krijgt. Vink je nul opties aan op een S4, dan heb je dus eigenlijk een A4 met V6. Dus Audi, kappen met die onzin. Het is gewoonweg te verwarrend, maar ik heb de oplossing voor jullie. Noem de S4 gewoon de Audi A4 Sport. Dat dekt de lading veel beter. Een A4 met net dat beetje meer. Dan is niemand teleurgesteld. Je kan dan gewoon je A4 aankleden zoals je wilt. Maar dan is het in elk geval duidelijk dat je te maken hebt met een iets vlottere A4 en niet iets meer dan dat.

Over die sportievere variant gesproken, er is natuurlijk ook nog zoiets als de Audi RS4. Een Audi ‘S’-model is net even wat sneller, competenter en luxer (oh, nee, da’s niet waar) dan een gewone A4. Van een RS verwacht je meer scherpte, een alertere motor, met fellere reacties en meer uitdaging. Maar dat is dus ook niet het geval. De RS4 is absoluut geen alternatief voor een M3, C63, Giulia Q of ATS-V qua rijbeleving of prestaties. In vergelijking met de concurrentie is de RS4 het zwaarst en levert ‘ie het minste vermogen en koppel. Grootste probleem is nog de prijs, die is namelijk erg hoog met 118.000 euro. Mercedes-AMG levert voor een paar duizend euro minder een C63 AMG Estate met V8.

In een rechte lijn komt de RS4 misschien nét mee, in de bochten legt ie het af. Om maar te zwijgen over de beleving. Dat is heel makkelijk op te lossen: noem de RS4 gewoon de S4. Dat is veel duidelijker, overzichtelijker en het dekt de lading ook beter. Mocht Audi dan nog eens stationwagon willen bouwen die sneller is dan hetgeen wat de concurrentie te bieden heeft, dan moeten ze even bij Porsche aankloppen. Die wisten in het verleden ook al een puike stationwagon te bouwen van een gemiddelde Audi.

Bovenstaande is een mening van de blogger in kwestie en niet die van Autoblog.nl of zijn partners.